Sorpresa nelle casse romaniste | Ereditato un patrimonio da Tiago Pinto: il bonifico parte anche se non ci sarà più lui

Tiago Pinto fa il colpaccio: vicinissimo all’addio alla Roma, il dirigente ex Benfica ha fatto incassare un bel gruzzolo al club giallorosso.

La vittoria interna di sabato pomeriggio contro l’Hellas Verona di Marco Baroni è stata accolta ovviamente con gioia in casa Roma. Una vittoria, la prima per Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, che ha permesso alla squadra di portarsi momentaneamente a meno due dalla zona Champions League.

Un distacco sicuramente esiguo, quello che separa attaualmente la Lupa dalla qualificazione alla massima competizione continentale, che dovrà però essere mantenuto almeno per tutto il mese di febbraio, fino a quando le dirette concorrenti recupereranno i loro match della 21esima giornata non disputati lo scorso fine settimana a causa della Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita da Fiorentina, Napoli, Inter e Lazio.

Ottenere il pass per la Champions League, alla quale i capitolini non prendono parte dall’annata 2018-2019, è infatti l’obiettivo stagionale minimo del gruppo passato pochi giorni fa nelle mani della leggenda, Daniele De Rossi il quale, precisamente il 16 gennaio, ha preso il posto dell’esonerato, José Mourinho.

Un allontamento, quello del tecnico portoghese ex Inter e Real Madrid, che presto sarà seguito da quello di dell’attuale direttore sportivo, Tiago Pinto il quale, com’è noto ormai da qualche settimana, lascerà ufficialmente la Roma il prossimo 3 febbraio, una volta terminata la sessione invernale di trattative.

Roma, Tiago Pinto dice addio: dal prossimo 3 febbraio non sarà più il ds giallorosso

Legato alla Roma da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Tiago Pinto ha anticipato i tempi decidendo, nelle ore successive alla vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese dello scorso 3 gennaio, di non voler ricoprire più il ruolo di direttore sportivo della società giallorossa dal prossimo 3 febbraio.

Un addio, quello del dirigente poroghese, dettato molto probabilmente dalla scarsità di fondi messigli a disposizione dalla famgilia Friedkin e, soprattutto, dall’insoddisfazione di tifosi e addetti ai lavori, i quali non avrebbero gradito le recenti operazioni di mercato da lui portate a termine; prima fra tutte quella relativa all’approdo in giallorosso del fin qui inutile e mai pervenuto, Renato Sanches.

Roma, Vina torna in Brasile: trovato l’accordo col Flamengo

Attualmente in presito al Sassuolo di Alessio Dionisi, ma di proprietà della Roma, Matias Vina è pronto a lasciare la Serie A per tornare in Brasile. Stando a quanto a trapelato in queste ore, il direttore sportivo giallorosso, Tiago Pinto avrebbe infatti trovato un accordo col Flamengo che dovrebbe andare ufficialmente in porto nelle prossime ore.

Un accordo, da poco più di otto milioni di euro, ai quali andrà aggiunto un altro eventuale milione che potrebbe confluire nelle casse capitoline qualora il terzino uruguaiano vincesse Copa Libertadores e Brasileirao. Dopo poco meno di tre anni in Italia, con una breve parentesi in Premier League al Bournemouth tra il gennaio e il giugno 2023, Vina è quindi pronto a tornare in Brasile, dove la Roma lo aveva prelevato dal Palmeiras nell’agosto 2021.