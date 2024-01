Origi l’ha saputo così | Clamoroso lampo di mercato: con lui Mazzarri è convinto di risolvere tutti i problemi

L’attaccante belga è stato informato, ora il tecnico del Napoli può svoltare la stagione anche in campionato.

Un vero e proprio flop di mercato, forse uno dei più grandi per quel che riguarda il Milan negli ultimi anni. Può essere considerato senza ombra di dubbio in questo modo l’acquisto di Divock Origi che i rossoneri prelevano e portano da Milano a parametro zero nell’estate del 2022, dopo che il calciatore si era svincolato dal Liverpool.

Eppure Origi arrivava con l’etichetta di calciatore dai gol importanti e, in un certo senso, poteva essere considerato una leggenda di Anfield. Eh già, perché il belga era stato protagonista assoluto della Champions League vinta nel 2019 dai Reds, con la doppietta decisiva nella semifinale di ritorno contro il Barcellona ed il gol in finale contro il Tottenham.

Origi, inoltre, aveva spesso timbrato in partite importanti come diversi derby di Liverpool contro l’Everton. Nelle ultime stagioni, però, trovava sempre meno spazio e Klopp lo aveva ormai messo ai margini del suo progetto tecnico. Sperando di fare un’operazione stile Giroud, quindi, Paolo Maldini non se lo lascia scappare e lo porta a Milanello.

Ed è proprio l’arrivo di Divock, oltre ad altri acquisti sbagliati o che non hanno reso come ci si aspettava, dell’estate 2022, che Gerry Cardinale ha preso poi la decisione di licenziare l’ormai ex direttore dell’area tecnica rossonera. Origi con la maglia del Milan è letteralmente un disastro. Infortuni, panchine e soli due gol realizzati nell’intera stagione, tra tutte le competizioni.

Origi, al capolinea l’esperienza al Nottingham

Un flop senza mezzi termini che diventa ancor più clamoroso se si considerano i quattro milioni di euro netti l’anno che sono stati concessi da contratto all’attaccante belga dai rossoneri. Un ingaggio pesantissimo che grava parecchio sulle casse del Diavolo e che rende soprattutto di difficile sistemazione il calciatore ormai fuori dal progetto tecnico.

In estate arriva il Nottingham Forrest che lo preleva in prestito con diritto di riscatto. Il suo ritorno in Premier però è un disastro e lo vede ancora a secco di gol e ormai fuori dagli schemi del tecnico. La sua seconda esperienza in Premier sembra già essere giunta al capolinea ed ora sembrano esserci delle sirene americane, direttamente dalla MLS, per lui.

Napoli, il mercato non è ancora finito. Ecco l’ultimo obiettivo

Un suo attuale compagno di squadra, nonché connazionale, invece, potrebbe presto arrivare in Italia per vestire la maglia del Napoli. Parliamo del centrocampista, anche della Nazionale, Orel Mangala. Il classe 1998, che in questa stagione ha collezionato 19 presenze ed un gol, dopo essere stato seguito dalla Juventus e dal Rennes, ora piace molto agli azzurri e potrebbe finire alla corte di Walter Mazzarri.

Aurelio De Laurentiis, quindi, dopo gli arrivi di Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Popovic – anche se quest’ultimo arriverà a Napoli soltanto in estate – vuole rinforzare ulteriormente la squadra e cerca ancora un difensore ed un centrocampista. Per coprire l’ultima casella in mezzo al campo il candidato numero uno, come detto, è proprio il belga del Nottingham Forrest che i partenopei vorrebbero prendere in prestito con diritto di riscatto.