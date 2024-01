Juve, disastro finanziario: UFFICIALE -6 PUNTI | “Non hanno valore”: il comunicato della società

Non basta il primo posto in Serie A, la Juventus crolla in borsa, un danno irreparabile per le finanze del club, mercato bloccato

Primato in classifica per la Juventus raggiunto, approfittando della concomitante partecipazione dell’Inter alla Supercoppa Italiana nello scorso weekend in Arabia in cui i nerazzurri hanno alzato il trofeo battendo in finale il Napoli. Con una partita in più i bianconeri assaporano il gusto della vetta, in attesa del recupero dei rivali contro la temibile Atalanta e lo scontro diretto di settimana prossima a San Siro che potrebbe dire molto sulla corsa Scudetto.

La squadra di Max Allegri è reduce da un gennaio molto positivo in cui, oltre ai risultati, si è visto un netto miglioramento nel calcio proposto, più incisivo in fase realizzativa e con sprazzi inediti di spettacolo.

Merito di uno spogliatoio coeso e sempre più consapevole di potersi giocare lo Scudetto sino alla fine, con una media punti che ricorda il primo ciclo di Allegri sulla panchina bianconera, quando la rosa era ancora più competitiva.

La mancanza di competizioni europee ha consentito alla squadra di concentrarsi sul campionato ma l’obiettivo iniziale era quello di arrivare nei primi quattro posti e adesso, nonostante il tecnico livornese continui a predicare calma, è impossibile non pensare in grande.

Giornata nera per la Juventus in borsa, cosa è successo

Nonostante il rendimento sopra le aspettative, la Juventus crolla in Borsa con il titolo che ha registrato un -5,9 punti percentuali, figlio di un calo dovuto al raggruppamento delle azioni avvenuto in data 22 gennaio, finalizzato all’ultimo aumento di capitale da 200 milioni.

Nei documenti è riportato che le azioni della società non hanno valore nominale espresso e che il raggruppamento determinerà l’incremento della parità contabile implicita delle stesse.

Azionisti preoccupati, la nota della società mette una pezza

Nel comunicato ufficiale una rassicurazione preventiva: “Tale operazione non avrà influenza diretta sul valore della partecipazione detenuta in Juventus; infatti, pur diminuendo il numero di azioni in portafoglio, gli azionisti vedranno aumentare, nel contempo, il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale della partecipazione detenuta, a parità di altre condizioni”.

La speranza per tutto il popolo bianconero è che la situazione finanziaria diventi più rosea e che ci siano gli spiragli per tornare a investimenti massicci sul mercato come è avvenuto nel decennio scorso. Se lo augura anche Giuntoli, al momento bloccato nel suo operare sul mercato.