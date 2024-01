C’è un altro Casadei per l’Inter | Marotta, la cessione frutta una cifra a 6 zeri: lo ha comprato lo stesso club

Dopo aver ceduto il giovane centrocampista al Chelsea qualche stagione fa, i nerazzurri stanno per fare un’altra cessione in Inghilterra.

All’ultimo Mondiale Under 20, con la maglia della Nazionale azzurra arrivata fino alla finale persa poi contro l’Uruguay, ha mostrato tutta la sua classe ed è stato votato come il miglior calciatore del Torneo, dopo aver vinto anche la classifica cannonieri nonostante il suo ruolo di centrocampista. Parliamo di Cesare Casadei che in Italia è cresciuto nelle giovanili dell’Inter senza però mai giocare in prima squadra.

Casadei, infatti, fa parte delle selezioni Under 17 e Under 19 nerazzurre. In quest’ultima si mette particolarmente in mostra nonostante giochi sotto età ed entra a far parte della lista del Guardian contenente i talenti più quotati del 2003 al Mondo. Una pubblicità importante che lo pone sotto la lente d’ingrandimento di diversi osservatori in giro per l’Europa.

A fare sul serio, però, è il Chelsea che approfitta della necessità dell’Inter di fare cassa e lo acquista nell’estate 2022. Beppe Marotta, conscio del valore del ragazzo, nonostante le sue zero presenze in Serie A ed un valore di mercato (fonte Transfermarkt) di appena 1 milione di euro – sempre facendo riferimento all’estate di due anni fa – lo cede per quasi 15 milioni di euro.

Una cifra davvero mostruosa per un ragazzo di diciannove anni e che soprattutto non ha ancora esordito in prima squadra. Casadei nel frattempo non gioca mai nel Chelsea e viene ceduto in prestito in Championship al Reading dove colleziona quindici presenze e un gol. Dopo lo straordinario Europeo Under 20 il ragazzo ha molte richieste, anche dall’Italia, ma i londinesi se lo tengono stretto.

Mercato, Casadei torna al Chelsea

Pochettino ritiene però che non sia ancora pronto per la prima squadra e accetta di mandarlo, ancora una volta in prestito, al Leicester. La sua seconda esperienza in Championship è ancora migliore della prima e, con Enzo Maresca in panchina, gioca 22 partite, segnando due gol. Il Chelsea decide così che è arrivato il momento di riportarlo a casa definitivamente ed il centrocampista italiano torna a Londra pochi giorni fa.

Il Leicester, nonostante una posizione di classifica che lo vede ampiamente al primo posto, con sette punti di vantaggio sulla seconda e in pole per ritornare subito in Premier League, si è messo subito alla ricerca di un altro centrocampista per sostituire Casadei. Il sostituto è stato individuato nella figura di un altro italiano, ma soprattutto ancora di un calciatore dell’Inter.

Dall’Inter in Inghilterra, Sensi come Casadei

Si tratta di Stefano Sensi che è ad un passo dal raggiungere Enzo Maresca al Leicester. L’affare si sarebbe già dovuto chiudere in questi giorni, ma l’emergenza centrocampo in casa Inter, con Barella e Calhanoglu che salteranno Firenze per squalifica, ha fatto slittare l’affare che comunque non è in discussione e si farà la settimana prossima, durante gli ultimi giorni di calciomercato.

Le Foxes pagheranno una cifra attorno ai due milioni di euro per portare il classe 1995 in Inghilterra. Sensi ha un contratto in scadenza con l’Inter a giugno 2024 e al Leicester dovrebbe firmarne uno fino al 2025 o addirittura fino al 2026. Dopo un grande avvio, i tanti infortuni e i prestiti alla Sampdoria e Monza si chiude in maniera un po’ malinconica l’avventura dell’ex Sassuolo in nerazzurro, con Marotta che porterà a casa un paio di milioncini di euro per un calciatore in scadenza e ai margini del progetto tecnico di Inzaghi.