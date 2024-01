Clamoroso Sinner: finale Australian Open cancellata dal programma | Tifosi in lacrime per la delibera

La cancellazione è definitiva e non ci sono spiragli per il ripensamento: milioni di fan in Italia sono distrutti dalla scelta inspiegabile.

Domenica mattina sarebbe dovuto essere il primo italiano della storia a varcare il campo principale per giocarsi l’Australian Open. Stiamo parlando ovviamente di Jannik Sinner, il portento altoatesino che ha ribaltato il tennis italiano per prendere il suo personalissimo appuntamento con la storia in terra australiana.

Una vittoria, quella con Djokovic in semifinale, che ha letteralmente consacrato Jannik a stella polare del nostro sport, destinandolo a ideale successore del campione serbo. Di fronte a lui ci sarà Danil Medvedev, altrettanto sorprendente e già da molti anni considerato l’erede di Nadal e Federer.

Ora tutto il mondo si è accorto di quanto Fox faccia sul serio e i titoli dei giornali stranieri non lasciano adito ad interpretazioni: “Il re è caduto”, “Terremoto a Melbourne”, “Un Sinner scintillante lascia il mondo increduto”. Sono solo alcuni dei tributi fatti al terzo italiano che domenica potrebbe trionfare in una competizione del Grande Slam.

I suoi predecessori illustri sono Nicola Pietrangeli (2 volte vincitore del Roland Garros nel ’59 e nel ’60) e Adriano Panatta, vincitore 16 anni più tardi (nel 1976) sullo stesso campo.

Finale ‘cancellata’ dal palinsesto free: per l’AGCOM è tutto regolare

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la finale dell’Australian Open non sarà trasmessa in chiaro sulla TV. Per vedere la sfida di domenica 28 gennaio occorrerà l’abbonamento a Discovery (piattaforma che ne detiene i diritti), disponibile su Sky, Now, DAZN, Timvision e Amazon Prime.

In molti si aspettavano uno strappo alla regola, visto e considerato l’interesse pubblico nazionale per un evento paragonabile ad una finale di calcio Europea o Mondiale. Il precedente della scorsa Champions League con le semifinali andata/ritorno tra Milan e Inter trasmesse integralmente in chiaro aveva fatto ben sperare i tifosi di Sinner. Invece, secondo la delibera AGCOM, l’Australian Open non fa parte della “lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro”, per cui la trasmissione in esclusiva pay è assolutamente regolare.

Tutta la delusione di Bertolucci: “Dovrebbe essere mandata in chiaro”

“La finale dell’Australian Open dovrebbe essere mandata in chiaro, è uno di quegli eventi che dovrebbero vedere tutti. Se la trasmettesse Discovery sul canale Nove, sarebbe bellissimo”.

Questo il pensiero di Paolo Bertolucci, ex tennista di successo, intervenuto ai microfoni di Radio Rai per esporre il suo pensiero in merito alla mancata trasmissione in chiaro.