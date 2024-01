Clamoroso Sinner: la ‘vendetta’ contro Djokovic è a rischio | Il dettaglio agghiacciante che ha fatto crollare la quota

In attesa della semifinale degli Australian Open, crollano le possibilità di vedere Jannik Sinner vincitore contro Nole Djokovic, ecco il motivo

Finale anticipata agli Australian Open. Alla vigilia erano i favoriti per la conquista del primo Grande Slam stagionale e si affronteranno in semifinale. In campo Nole Djokovic, numero uno del ranking ATP, e l’italiano Jannik Sinner, numero 4 della classifica mondiale e in costante ascesa dopo i trionfi degli ultimi mesi, dalla Coppa Davis con la Nazionale alle importanti vittorie ottenute agli ATP Finals di Torino dove si è arreso all’ultimo scontro proprio al campione serbo.

Un percorso netto quello dell’altoatesino che sta mostrando subito un tennis ad alto livello. In tre set ha battuto il russo Rublev, numero 5 al mondo. Decisivo il tie-break del secondo set dove era sotto ed è riuscito a rimontare con cinque punti consecutivi.

Non era facile avere la meglio dell’avversario anche se le precedenti sfide erano a favore dell’azzurro. Grande attesa quindi per questo epico scontro, il primo di un 2024 di grande sport, tra due tennisti che stanno mostrando in questo momento maggiore continuità.

La preparazione atletica in vista di questo importante impegno è stata eseguita al meglio e la condizione fisica è già invidiabile. Sinner si è detto convinto di poter dare filo da torcere ad ogni avversario, forte dell’entusiasmo con cui ha concluso la stagione precedente.

Djokovic favorito, per Sinner un dettaglio che preoccupa

I bookmakers non sono però molto fiduciosi. Nole resta favorito in questa partita dato che ha sempre avuto la meglio di Sinner in un Grande Slam. L’esperienza potrebbe fare la differenza e le quote nei confronti dell’azzurro sono decisamente alte.

Dai dati forniti da Poker Stars, la vittoria di Djokovic è quotata 1.36, quella di Sinner a 2.87, il successo del serbo per 3 set a 0 è dato solo a 3.25, la vittoria dell’italiano al doppio della cifra. Numeri impietosi che non tengono conto dello stato di forma di Jannik ma i precedenti hanno influito decisamente.

Inizio di stagione per il tennis, grande attesa per questa sfida

L’incontro sarà trasmesso su Eurosport ma è attesa comunque una folta presenza di italiani davanti alla televisione per tifare ed assistere ai colpi del connazionale.

Settimana decisiva per decretare il vincitore del torneo di Melbourne che dà così inizio ufficialmente alla stagione 2024, con Djokovic che resta il tennista da battere, a discapito della sua età.