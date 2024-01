“Diverso da tutti e così uguale a sé stesso” | Sinner sbarca anche in libreria: un volume unico per celebrare il suo 2023

“L’anno della svolta…e poi vediamo come va”: il 2023 da sogno di Sinner racchiuso in un unico straordinario volume. Disponibile su Amazon

È l’uomo del momento, invidiato da tutto il mondo e orgoglio di una nazione intera. Jannik Sinner è riuscito a conquistare il cuore degli italiani col suo modo di essere e di fare, trasportato dall’affetto di una generazione che lo ha accolto per quello che è: semplicemente, la cosa migliore che sia capitata allo sport nostrano negli ultimi anni.

E proprio mentre sul cemento dell’Australian Open va in scena l’ennesimo esercizio di stile riuscito alla grandissima (appuntamento a venerdì con l’attesa semifinale vs Djokovic), l’altoatesino conquista un inedito campo principale: le librerie degli appassionati di tennis.

È infatti ora disponibile esclusivamente su Amazon JANNIK SINNER N.1: 2023 – “L’anno della svolta… e poi vediamo come va!!!”, l’originale volume cartaceo che riprende la straordinaria cavalcata dello scorso anno, scritto e assemblato da Angelo Olori (consulente di atleti agonisti e maestri di tennis) e Antonio Astuti (giornalista).

Proprio quest’ultimo è il motore principale del gruppo Facebook “Jannik Sinner N.1”. Il risvolto più affascinante della pubblicazione è la collaborazione collettiva degli oltre 20.000 iscritti al gruppo nella stesura del libro, decisivi nel comporre un quadro completo e appassionato di colui che ha rivoluzionato il moderno tennis italiano.

Lo hanno capito prima degli altri: Sinner raccontato da chi l’ha ‘scoperto’

Nel deserto arido qual era il tennis italiano agli esordi di Jannik, c’era già chi ne aveva visto le potenzialità per ergerlo a cattedrale: parliamo ovviamente del gruppo Jannik Sinner N.1, presente sul web da anni e che prima di tutti lo ha eletto giovane fuoriclasse del nostro movimento.

Da qui nascono le basi per un volume di 366 pagine diviso in tre parti separate che sviscera in maniera analitica i segreti tecnici, fisici e piscologici dell’attuale #4 del ranking mondiale. Racconta dunque il suo straordinario 2023 immergendosi nelle più belle partite disputate e infine diventa la voce autorevole dei suoi fan sparsi in tutto il mondo, grazie alle decine di contributi degli appassionati.

La bellezza oltre la vittoria: impossibile non amarlo dopo averlo conosciuto

“Jannik Sinner intimamente, visceralmente, potentemente, è il tennis.”: lo riassumono così, in queste poche parole, i fan del gruppo. Già, le parole: perché se il campo da tennis è il suo mezzo di comunicazione preferito, c’era la necessità di un’opera che potesse descrivere non solo quello che ha materialmente fatto ma anche quello che ha intrinsecamente trasmesso.

Un libro che è uscito adesso, dopo un lavoro di editing durato un mese e mezzo, in formato economy e che solo per qualche mese sarà possibile acquistare ad un prezzo irripetibile per la quantità e la qualità dei suoi contenuti.

Un saggio dedicato a chi non si ferma al passato ma che vive il presente e sogna il futuro di questo sport, seguendo costantemente i post pubblicati dal gruppo Facebook parallelamente alle imprese di Jannik nazionale. Completano questo straordinario lavoro approfondimenti e argomentazioni tecniche firmate da importanti autori che hanno accettato con grande cordialità di partecipare a questo straordinario progetto editoriale.

“Ci voleva un giocatore, dai capelli rossi, “candido”, che sembra appartenere ad un’altra galassia, per far intuire a molti, se non a tutti, che l’impegno, il lavoro, la lealtà e la semplicità ci piacciono. O almeno ne abbiamo nostalgia. E possono persino coniugarsi con la vittoria. Tutta l’Italia ama Jannik Sinner per il suo talento tennistico e per i suoi valori morali che incarna con autenticità e semplicità. Jannik ci emoziona fuori e dentro il campo perché è così diverso da tutti gli altri e così uguale a sé stesso. Il legame con il pubblico italiano è indissolubile e le emozioni che ci ha regalato nel 2023 sono indimenticabili. Per questo non smetteremo di ringraziarlo, comunque vada. La bellezza oltre la vittoria.” (© JANNIK SINNER N.1: 2023 – “L’anno della svolta… e poi vediamo come va!!!”, Olori/Astuti)

