Adoro giocare a poker | Sinner vuota il sacco ma poi si corregge: sventata la tragedia mediatica, tifosi basiti

Jannik Sinner si lascia andare a una dichiarazione che rischia di essere mal interpretata e di creare un polverone mediatico, non ci voleva proprio ora

Senza aver perso ancora un set, Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open 2024. Prima settimana del Grande Slam in cui l’altoatesino ha mostrato subito un tennis di alto livello. Nella notte di Melbourne, prosegue la marcia inarrestabile dell’azzurro e numero quattro del ranking mondiale che ha battuto in tre set il temibile russo Karen Khachanov, numero 15 ATP con il punteggio di 6-4, 7,5 e 6-3 in circa due ore e mezzo di gioco.

Nei quarti Sinner affronterà un altro russo, Andrey Rublev, numero 5 del ranking, che ha battuto in 5 set l’australiano e idolo di casa Alex De Minaur, numero 10 Atp, dopo una battaglia di oltre 4 ore e di 5 set con il punteggio di 6-4, 6-7 (5), 6-7 (4), 6-3, 6-0.

L’italiano si era qualificato ai quarti già nel 2022 ma adesso è, insieme a Nole Djokovic, il favorito per conquistare la finale e giocarsi il trofeo. La consapevolezza di essere tra gli avversari da battere lo porta a non sentire troppa pressione ma ad esprimersi al meglio.

La vittoria della Coppa Davis con la Nazionale italiana e le grandi prestazioni fornite agli ATP Finals di Torino hanno lanciato Jannik che è tornato in campo, dopo un meritato riposo e la preparazione atletica di fine 2023, già pronto a dare grandi soddisfazioni ai suoi tifosi.

Le parole di Sinner dopo la vittoria negli ottavi di finale degli Australian Open

Al termine del suo ottavo di finale Sinner si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni a caldo: “Ogni partita ha la sua storia, oggi è stata difficile e sono contento di aver vinto. Abbiamo un gioco abbastanza simile, io ho cercato di variare e sono davvero felice“.

Una gara complicata ma ringrazia il pubblico per il supporto: “Era da un po’ che non lo affrontavo, avevo giocato qui una partita dura ed è un grande giocatore. Mentalmente e fisicamente ho cercato di restare nel match, grazie al pubblico perché è sempre una gioia giocare di fronte a voi“.

Mantenere la calma è la prerogativa per Sinner

L’altoatesino conclude affermando che cerca di rimanere freddo come se stesse giocando a poker: “Solitamente cerco di restare calmo, di non far vedere troppo emozioni, soprattutto quando giochi un buon punto ma lo perdi. Cerco di avere anche una ‘poker face’, ma è divertente giocare qui.

L’atmosfera australiana sta entusiasmando e dando ulteriore grinta e voglia di vincere al tennista, non resta che fare il tifo per lui nelle ultime tre, potenziali, gare che affronterà nel torneo.