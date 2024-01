Ha staccato completamente la spina | Aumentano le voci sul fallimento azzurro: finalmente la reazione di Berrettini

Berrettini non ci sta e dopo l’ultimo episodio sfavorevole decide di imporsi e tornare a dire la propria nel mondo del tennis, adesso si fa sul serio

Matteo Berrettini non ha potuto prendere parte al primo importante impegno stagionale. L’infortunio subito agli Us Open ha causato problemi fisici più gravi del previsto e il suo recupero non è stato ancora ultimato. Il tennista sta cercando di ribellarsi a questa situazione e sta lottando per tornare in campo quanto prima, per cancellare una seconda parte di 2023 da dimenticare, con l’unica gioia sportiva avuta durante il torneo di Wimbledon lo scorso giugno.

Insieme a Rafa Nadal è il grande assente degli Australian Open, che sono entrati nel vivo da questo lunedì dopo la fase di qualificazione. La finale si terrà domenica 28 e intanto ci sono state le prime sorprese già nel corso del primo turno.

La più rilevante riguarda un connazionale di Matteo, il giovane Flavio Cobolli che eliminato il top 20 Jarry e ha superato anche il russo Pavel Kotov, numero 65 del ranking ATP, accedendo così al terzo turno, con una vittoria più larga rispetto al primo incontro.

Cobolli affronterà adesso l’australiano Alex De Minaur, n. 10 al mondo, che nella notte ha eliminato un altro italiano, Matteo Arnaldi con un netto 6-3, 6-0, 6-3 in due ore scarse di gioco. Partita sulla carta proibitiva ma ci ha già abituato a piacevoli sorprese.

Musetti fuori dagli Australian Open, Sonego affronta Alcaraz

Eliminato al secondo turno anche Lorenzo Musetti, sconfitto dal francese Luca Van Assche, numero 79 del mondo, dopo quasi quattro ore di gioco e al quinto set, perso per 6 a 0 e con gli ultimi dieci giochi tutti a favore del transalpino.

Un black out preoccupante che porta così a una grande delusione per l’italiano, a detta di molti predestinato a crescere e seguire le orme proprio di Matteo Berrettini che era arrivato in top 10 nel 2022 al termine di una grande stagione. Infine Sonego dovrà vedersela con Alcaraz, un’altra partita sulla carta molto complicata.

Sinner e il suo percorso netto in questo inizio di Slam

Le speranze azzurre sono quindi nei colpi e nella classe di Jannik Sinner che ha battuto due olandesi nei primi match del torneo e che sta mostrando un ottimo tennis, a testimonianza di una buona preparazione atletica.

Nonostante avversari temibili, il suo approdo in finale non è da escludere, così come notano i bookmakers che hanno piena fiducia nel talento dell’altoatesino.