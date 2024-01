Sinner? Con l’Australian Open non c’entra niente | Arriva la bordata dal connazionale: gli sta rubando la scena

Nonostante l’ottima prestazione al debutto per il tennista Jannik Sinner, è un altro italiano a prendersi la scena all’Australian Open

Debutto convincente agli Australian Open per Jannik Sinner. Il talento altoatesino ha liquidato senza difficoltà la pratica Botic van de Zandschulp con un sonoro 3 a 0 (6-4, 7-5, 6-3), in un match gestito sin dalle prime battute e che lo ha visto subito disputare un discreto tennis, in attesa di alzare l’asticella di fronte ad avversari più tosti da affrontare, a partire dal secondo turno quando di fronte avrà un altro olandese, Jesper de Jong.

Prima settimana che, salvo sorprese, sarà di normale amministrazione per il numero quattro del mondo prima degli ottavi di finale e della speranza di giocarsi il titolo del primo Grande Slam della sua carriera, dopo una fine del 2023 da grande protagonista.

Una competizione che sancisce l’inizio della nuova stagione di tennis, sport che proprio grazie alle meravigliose prestazioni di Sinner ha aumentato il proprio bacino di appassionati e di tifosi, frutto anche della vittoria in Coppa Davis con la Nazionale italiana.

Dopo un meritato riposo e aver ripreso da poco la preparazione atletica, con le prime sfide amichevoli per ritrovare il ritmo partita, dagli Australian Open Jannik ha ufficialmente dato inizio a un 2024 che si augura essere da ricordare.

L’impresa di Cobolli nel primo turno degli Australian Open

Sicuramente è da ricordare la scorsa notte per un altro tennista italiano. Si tratta di Flavio Cobolli che ha realizzato l’impresa di superare il primo turno dello Slam battendo un top 20 come Nicolas Jarry in cinque set combattuti e con il cileno che ha avuto due palle per vincere la partita prima di arrendersi al break del nostro.

Resistere e rilanciare nel momento di massima difficoltà, quando la sconfitta sembra a un passo. Una pagina molto bella dello sport italiano e adesso l’avventura continua, partendo dal presupposto di essersi già tolto un’inaspettata soddisfazione.

Sei vittorie su sei per gli italiani agli Australian Open

Nel tabellone maschile il primo turno degli Australian Open ha visto gli italiani fare en plein con sei vittorie in altrettanti match. Al secondo turno la sfida più proibitiva spetta a Lorenzo Sonego che si troverà di fronte Alcaraz.

Un’Italia finalmente protagonista nello sport con la racchetta con un movimento in crescita e con i risultati che stanno arrivando, in attesa del rientro in campo di un altro campione come Matteo Berrettini.