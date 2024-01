Hai visto come si gioca a tennis? | Berrettini, non solo il ritiro: un altro italiano gli ruba il posto e lancia la sfida

Per Matteo Berrettini un momento difficile, l’infortunio vieta al tennista di iniziare la stagione e un suo connazionale può fare un balzo di carriera

Per Matteo Berrettini il ritorno in campo è ancora rinviato. Il tennista non potrà partecipare agli Australian Open. L’infortunio subito agli US Open ha provocato più problemi del previsto e l’atleta è ancora in fase di recupero. Un 2023 con poche luci e molte ombre che lo ha visto protagonista soprattutto a Wimbledon, con l’erba che continua ad essere il terreno in cui si esprime al meglio.

Il fisico ha impedito a Berrettini di prendere parte alla Coppa Davis vinta dalla sua Nazionale e con un Jannik Sinner in grande spolvero che ha raggiunto la quarta posizione della classifica ATP del ranking mondiale, diventando così l’italiano da battere.

Matteo ha dalla sua un’età ancora giovane per potersi esprimere al meglio, soprattutto se si pensa che Djokovic, numero uno al mondo, è arrivato all’apice del suo stato di forma pochi anni fa e continua a guardare tutti dall’alto anche se ha spento già 36 candeline.

I colpi non mancano a Berrettini che si sta impegnando per tornare ai livelli del 2022, la sua stagione migliore. Molto dipenderà dalla mentalità vincente che riuscirà a imporre a se stesso, consapevole che il tennis è prima di tutto uno sport di testa.

Lorenzo Musetti supera il primo turno degli Australian Open

Intanto un suo connazionale, Lorenzo Musetti, ha sfatato il tabù e al terzo tentativo ha superato il primo turno degli Australian Open. Per il carrarino un successo voluto e che testimonia una crescita evidente negli ultimi mesi.

Potrebbe essere lui il nuovo Berrettini, dato l’enorme talento che mostra in campo ma con una discontinuità nel corso della partita che lo porta a sconfitte anche contro avversari che si trovano in una posizione inferiore di classifica.

Adesso un altro francese, Musetti prova a sfruttare il momento favorevole

Battuto il francese Benjamin Bonzi per 3 set a 1. Al secondo turno avversario un altro transalpino, Luca Van Assche che affronta per la prima volta e partendo di nuovo con i favori del pronostico.

Sono serviti quattro set equilibrati e oltre tre ore e mezza di battaglia contro il francese Bonzi, in un match tra alti e bassi con due tie-break consecutivi vinti prima di chiudere al quarto set grazie al suo servizio.