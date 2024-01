Terrore agli Australian Open: panico per il talento italiano | Si accascia privo di forze, soccorso e ritirato

Momento di vero panico agli Australian Open, coinvolto il tennista italiano, il soccorso è stato tempestivo, evitato il peggio

Gli Australian Open sono iniziati con le gare di qualificazione, in attesa del tabellone principale che prenderà il via settimana prossima. Attesa per il primo Grande Slam della stagione con molti protagonisti che saranno in campo con l’obiettivo di portare a casa il prestigioso titolo. Non saranno della partita Rafa Nadal è stato costretto a dare forfait per il ripresentarsi di un problema fisico che lo aveva colpito nell’ultima parte del 2023.

Djokovic parte come favorito ai nastri di partenza dopo essersi confermato al primo posto del ranking maschile grazie alla vittoria agli ATP Finals e aver mostrato un tennis di assoluto livello. Il campione serbo non ha intenzione di abdicare a discapito dell’età.

Capitolo italiani. Sinner cercherà di non sentire addosso eccessive pressioni, nonostante sia tra i papabili vincitori del torneo. Gli ultimi mesi lo hanno visto proporre un tennis stellare e la crescita è stata evidente. Adesso manca l’ultimo scalino per diventare il più grande.

Torna in campo Matteo Berrettini dopo l’infortunio subito agli US Open, con la speranza di ritornare ai vertici dopo un 2023 tra alti e bassi. In cerca di continuità Lorenzo Sonego e Musetti, consapevoli di avere le carte in regola per giocarsela contro chiunque.

Un violento attacco di crampi agli Australian Open coinvolge il tennista italiano

In una delle gare di qualificazione al tabellone principale degli Australian Open erano di fronte il francese Laurent Lokoli e l’italiano Federico Gaio. Dopo un set vinto a testa il transalpino si è accasciato a terra a causa di un violento attacco di crampi, con Gaio che è stato il primo a soccorrerlo, visibilmente preoccupato per le condizioni dell’avversario.

Necessario il pronto intervento dello staff medico. Per Lokoli un augurio di pronto di guarigione. Infortunio che può capitare soprattutto se si considera che questo è il primo importante impegno della nuova stagione e gli allenamenti non sempre consentono di mantenere la condizione fisica necessaria per affrontare al meglio gare ufficiali.

Veramente impressionante assistere ad un attacco di crampi così violento 😨🚑 Complimenti a Federico Gaio per la sportività e a Laurent Lokoli un augurio di pronta guarigione 💙#AusOpen #AO2024 pic.twitter.com/zmkE3q8Jjm — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 10, 2024

Il tennis italiano in crescita, grandi speranze per la nuova stagione

Scopriremo se anche Federico Gaio parteciperà al primo turno del Grande Slam di Melbourne. La spedizione azzurra è pronta a dire la sua nel prestigioso torneo australiano e in tutto questo 2024.

La vittoria della Nazionale nella Coppa Davis ha dato entusiasmo a tutto il movimento e ai principali interpreti dello sport con la racchetta, vedremo se nel campo si confermeranno ad alti livelli.