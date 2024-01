Fatto fuori ufficialmente | Djokovic, incredibile scelta dell’ATP: non potrà partecipare all’evento più prestigioso

Esclusione a sorpresa per Nole Djokovic, la decisione dell’ATP fa molto discutere, non prenderà parte a un evento al quale teneva molto

Mancano pochi giorni all’inizio della fase ad eliminazione diretta degli Australian Open, primo Grande Slam della nuova stagione di tennis. Ai nastri di partenza il grande favorito resta Nole Djokovic, che a 36 anni, si è confermato il numero uno del ranking ATP grazie al trionfo alle Finals in una finale combattuta con il nostro Jannik Sinner, sconfitto al Palasport di Torino.

Il campione serba continua a fare incetta di trofei e i nuovi astri nascenti dello sport con la racchetta non riescono ancora a spodestarlo dal trono. Dopo un decennio a lottare contro Roger Federer e Rafa Nadal, adesso Djokovic ha di fronte la nuova generazione che cerca di avere la meglio su di lui.

Tra questi anche alcuni talenti italiani, che compattati sono riusciti nell’impresa di conquistare la Coppa Davis, battendo anche lo stesso Nole e la sua Serbia. Questo testimonia il fatto che sconfiggerlo sia possibile e resta l’obiettivo di molti.

Un 2024 che parte con i migliori presupposti per Djokovic che si sta allenando per ritrovare lo stato di forma migliore e ha disputato già alcune partite benefiche per avere di nuovo confidenza con il terreno di gioco e con i suoi colpi da campione.

Gli Australian Open e le due esclusioni eccellenti

In Australia tanti possibili outsider e due eccellenti esclusi, costretti a dare forfait a causa di infortuni da cui devono recuperare ancora del tutto. Si tratta di Rafa Nadal, che era tornato a giocare ma è stato obbligato a un nuovo stop.

L’altro è Matteo Berrettini, pronto a tornare ai vertici dopo un 2023 tra alti e bassi, concluso agli US Open che ha impedito all’azzurro di unirsi alla spedizione vincente della Davis il mese successivo.

Nole Djokovic fatto fuori, non è stato scelto dall’ATP

Per Nole invece è arrivato un altro tipo di esclusione. Infatti non è rientrato a far parte dei nuovi membri del Consiglio Consultivo dei giocatori per la stagione 2024, a differenza di Mackenzie McDonald, Alexander Zverev, Dusan Lajovic, Miguel Angel Reyes-Varela e Matthew Ebden.

Il Consiglio si riunisce più volte all’anno e formula raccomandazioni alla direzione e al Consiglio di amministrazione dell’ATP attraverso i suoi rappresentanti e il primo incontro sarà a Melbourne nei prossimi giorni.