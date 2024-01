Lo hanno censurato | Sinner, decisione definitiva: non verrà trasmesso in televisione, il fatto è troppo grave

Arrivata l’ufficialità, Sinner non sarà trasmesso in televisione, per il campione del tennis una censura inevitabile, commesso un errore troppo grave

L’ascesa di Sinner, gli ATP Finals che si sono svolti a Torino e lo hanno visto assoluto protagonista, la conquista della Coppa Davis da parte della Nazionale italiana hanno avvicinato milioni di spettatori al tennis, diventato quanto mai popolare nel nostro Paese. Adesso che più persone si sono avvicinate a questo sport i rapporti tra le due emittenti che lo trasmettevano in TV si sono incrinati a causa del conflitto per assicurarsi i diritti dei tornei.

Negli anni scorsi Sky e Supertennis si scambiavano senza troppe difficoltà contrattuali tornei 250 e 500, oltre agli Internazionali d’Italia di Roma e la Davis, una collaborazione che adesso sembra essersi incrinata.

Sky ha acquistato fino al 2028 i diritti in esclusiva per tutti i tornei ATP e WTA, comprese le Finals. Sul canale tematico della FITP rischia quindi di scomparire il tennis. Al momento Supertennis ha in mano gli US Open, la United Cup, la Laver Cape una serie di tornei Challenger.

Intanto gli Australian Open, il primo Grande Slam della stagione, che inizierà il prossimo lunedì, sarà trasmesso da Eurosport. Gennaio potrebbe essere un mese propizio per trovare un accordo tra le due emittenti rivali.

Il parere di Roberto Commentucci sulla diatriba tra Sky e Supertennis

Il giornalista Roberto Commentucci ha attaccato Sky: “La rapace manovra di Sky Europe ha messo in grande difficoltà il canale federale Supertennis, che dal lontano 2008 trasmette, in chiaro e gratis per tutti, sul digitale terrestre, ore e ore di tennis al giorno, con tantissime dirette dai quattro angoli del globo.

Opinione opposta invece per quanto riguarda Supertennis, definita come un esperimento virtuoso e un esempio illuminato di investimento pubblico.

La proposta estrema per salvare il tennis in chiaro

La situazione è cambiata: “Se fino a una decina di anni fa i diritti TV dei tornei di tennis in Italia valevano pochissimo, perché il tennis di fatto non interessava a nessuno, adesso investitori senza scrupoli hanno fiutato l’affare“.

Per questo motivo la proposta di Commentucci è quella di boicottare Sky: “Il tennis tornerà un bene di lusso a pagamento, a essere visto solo da una fascia minoritaria della popolazione, che pagherà profumatamente per vedere i match. Secondo me i veri appassionati dovrebbero reagire boicottando Sky, disdicendo per protesta il loro abbonamento, facciamoci sentire“.