Rubò la scena a Sinner appena un mese fa | Ma ha già perso tutti gli ‘sponsor’: eletto peggior tennista dell’anno

Ha partecipato alla vittoria della Coppa Davis ma il suo 2023 è stato comunque deludente, eletto il peggior tennista italiano dell’anno

Il 2023 si è concluso con la vittoria dopo 37 anni della Coppa Davis per la Nazionale italiana di Tennis. Grande merito va a Jannik Sinner, trascinatore con la sua classe e al momento al quarto posto del ranking mondiale. Ma lo stesso plauso va ai compagni di squadra che hanno preso parte a quest’avventura e hanno avuto la meglio di avversari di grande valore come l’Australia, sconfitta nella finale decisiva.

In campo anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, il veterano Simone Bolelli e Lorenzo Musetti. Non ha preso parte alla spedizione invece Matteo Berrettini, infortunatosi agli US Open e ancora in fase di recupero in attesa di rivederlo in campo e competitivo in questa nuova stagione che partirà in Australia.

Una generazione di talenti quella italiana, tornata finalmente ai vertici dello sport con la racchetta dopo tanti anni nel completo anonimato. Frutto di un movimento che non ha mollato nei momenti difficili ed è cresciuto in maniera costante.

Confermarsi sarà ancora più complicato ma questi giovani campioni hanno le carte in regola per regalare altre soddisfazioni agli appassionati del tennis e ai tifosi italiani, che hanno seguito con grande calore e interesse le fasi finali del torneo.

Lorenzo Musetti, le delusioni dell’ultimo periodo per il tennista italiano

Tennista di grande qualità ma molto discontinuo è Lorenzo Musetti, al momento al numero 25 della classifica mondiale. Il ragazzo di Carrara ha iniziato la sua carriera nel 2020 e le aspettative erano molto alte, solo in parte rispettate al momento.

Nel 2022 due titoli, la vittoria contro Nole Djokovic e pochi altri sprazzi degni di nota. Pochi giorni nel torneo di Hong Kong è arrivata una sconfitta inaspettata. Al secondo turno ha avuto la meglio il russo Kotov, numero 67 al mondo, il settimo ko nelle ultime otto gare disputate, uno score preoccupante.

Lorenzo Musetti e un particolare record che stupisce tutti

Dall’inizio del 2023, inoltre, ha collezionato un primato di cui non andare fieri. Musetti è infatti, il tennista dell’attuale top 30 ad aver perso il maggior numero di match contro avversari al di fuori della Top 100, in tutto ben otto.

Un record negativo da sovvertire prima possibile. Le possibilità ci sono dato un talento che non è da mettere in discussione, i prossimi mesi daranno una risposta in merito.