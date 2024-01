Colpo di scena Sinner | ‘Festa’ distrutta per colpa di Berrettini: il tennis qui non c’entra niente

La concorrenza tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner continua, tra i due tennisti ancora competizione ma stavolta la racchetta non è il motivo scatenante

Il 2023 di Jannik Sinner è stato fantastico e concluso in crescendo con gli ATP Finals che lo hanno visto arrivare allo scontro decisivo per il titolo contro Nole Djokovic, che si è confermato il numero uno del ranking mondiale, e con la conquista della Coppa Davis con la Nazionale italiana, trofeo che mancava da quasi 50 anni. Motivazione, convinzione e uno stato di forma fisica ottimale hanno fatto la differenza per l’altoatesino che ha concluso la stagione al quarto posto.

Dopo le meritate vacanze e un Natale trascorso tra lo sci e il calore familiare, il campione ha ripreso ad allenarsi in vista dell’inizio della nuova stagione che prenderà il via tra dieci giorni con gli Australian Open, il primo importante test per capire se l’italiano potrà confermarsi ai vertici.

Si troverà davanti rivali di spessore, a partire dal serbo Nole Djokovic che ha comunque sconfitto per due volte, mostrando di essere in grado di giocarsela alla pari contro ogni avversario.

Il futuro del tennis sembra nelle sue mani e di quelle di pochi altri promettenti talenti che si sono già imposti e si trovano nella top 10 della classifica mondiale, con Djokovic che cercherà di confermarsi il tennista da battere anche nel 2024.

Sinner e Berrettini, la fiducia dei bookmakers per la loro vittoria in uno Slam

Con la nuova stagione alle porte partono anche le scommesse da parte degli appassionati. Stando ai bookmakers Sinner è tra i favoriti per la vittoria di uno Slam nel 2024, con un suo trionfo quotato a 2.50 ma non è l’unico italiano dato che Berrettini è dato a 15.

Nonostante un infortunio e qualche sconfitta di troppo, Berrettini è sempre tenuto in considerazione dagli scommettitori che continuano ad avere fiducia in un suo recupero e ritorno ad alti livelli. Intanto non sarà presente agli Australian Open. Il fatto che i bookmakers credano ancora in Berrettini ha dunque rovinato il monopolio di Sinner in quanto unico italiano in questa speciale classifica.

L’Inter favorita per lo Scudetto, sogno Champions non impossibile

Non solo tennis, anche il calcio è molto in voga tra gli scommettitori e alla conclusione del girone d’andata l’Inter resta la squadra da battere e la grande favorita per la vittoria dello Scudetto.

Colpisce anche la quotazione relativamente bassa (15) per la vittoria della Champions League dopo che i nerazzurri sono arrivati in finale lo scorso giugno.