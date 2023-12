Fulmine a ciel sereno: Djokovic si ritira | “Ci ho dedicato moltissimo tempo…”, annuncio a sorpresa dopo la sconfitta con Alcaraz

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, Djokovic ha parlato per la prima volta del suo ritiro. Ecco che cosa sta succedendo.

Nel nostro paese stiamo finalmente riscoprendo la passione per il tennis. E questo naturalmente accade, in una nazione che ha sempre amato questo sport ma che non gli ha mai dato la stessa importanza venerazione del calcio, quanto arriva un fenomeno di generazione che riesce a farci sentire un’eccellenza nel mondo.

E d’altronde, era da decenni che l’Italia non aveva un talento puro come quello di Jannik Sinner per cui tifare nelle massime competizioni. Il tennis italiano era già comunque rinato, dopo anni molto grigi, grazie al talento di tennisti come Musa o Berrettini, ma Sinner è quel tipo di fenomeno, che appare ogni tanto nel mondo dello sport, che non può essere comparato ad altri che non siano i più grandi di questo sport.

Lo dice la sua carriera da predestinato iniziata fin da giovanissimo, ma anche il modo in cui è costantemente migliorato in questi anni, arrivando a fare paura persino al numero al mondo Djokovic.

Il tennista serbo fa parte di quel magico trittico, insieme a Federer e Nadal, che resterà per sempre nella storia di questo sport per il modo in cui hanno dominato quasi tutte le competizioni per oltre un ventennio.

Djokovic continua a dominare il tennis

E mentre Nadal fatica a rientrare. e stiamo lentamente accettando il ritiro di Roger Federer, Djokovic è l’unico che sta assistendo sul campo alla nascita dei nuovi fenomeni di questo sport, perchè oltre a SInner c’è ad esempio lo spagnolo Alcaraz.

Ma per quanto siano i suoi degni eredi, dovranno ancora attendere, perché Djokovic sta continuando a dominare ancora adesso il gioco, come dimostra la vittoria contro Sinner in finale.

Clamoroso, Djokovic annuncia il suo ritiro

E in questi giorni il tennista serbo ha sorpreso tutti perché ha parlato per la prima volta del suo ritiro. Lo ha fatto con i giornalisti a ridosso della Riyadh Season Tennis Cup. spiegando che il suo obiettivo è arrivare a giocare a 40 anni esattamente come Tom Brady, icona massima del football americano.

Djokovic ha infatti dichiarato: “E’ un grande esempio di campione capace nel suo sport di costruirsi una carriera longeva e ricca di successi. Il 2023 è stata una delle migliori stagioni della mia vita. Perché fermarsi … quando si è in grado di giocare così bene? Andrò avanti un anno alla volta per vedere fino a dove riuscirò ad arrivare”.