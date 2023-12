Sinner, il verdetto non arriva dal campo | In finale slam ci va di diritto: prima volta nella storia, ecco cos’è successo

Jannik Sinner conquista la prima finale di un Grande Slam, il verdetto arriva fuori dal campo, ecco chi lo ha emesso

Finite le meritate vacanze per Jannik Sinner che dopo un Natale passato tra sci e famiglia, è tornato ad allenarsi a Montecarlo prima di volare a Melbourne il 2 gennaio per iniziare la stagione 2024, con la speranza di confermare i numeri da fuoriclasse di quella appena trascorsa, conclusa con la conquista della Coppa Davis con la Nazionale italiana e gli ATP Finals lottati sino in fondo con Nole Djokovic che si è confermato il numero 1 del ranking mondiale maschile.

Negli ultimi mesi l’altoatesino ha raggiunto la posizione numero 4 della classifica, merito anche dei trionfi nei tornei di Pechino e di Vienna. Pronto quindi per tornare in forma grazie alla collaborazione confermata con il coach Vagnozzi, il preparatore atletico Umberto Ferrara e il fisioterapista Giacomo Naldi.

A Melbourne dal 10 al 12 gennaio Sinner sarà in campo nell’esibizione di Kooyong e il 14 partiranno gli Australian Open che dureranno sino al 28. Lavoro soprattutto in palestra in questi giorni, necessario per evitare infortuni e ritrovare poi il ritmo in campo.

Poi ultimi ritocchi per affinare i colpi che lo hanno reso un campione del tennis, dal servizio, al rovescio fino alle variazioni a rete, con la speranza di mostrare ulteriori miglioramenti già nel primo importante impegno della nuova stagione.

Jannik e la finale di uno Slam, obiettivo alla portata

Intanto secondo i talent di Eurosport, Jannik raggiungerà la finale di uno Slam nel 2024. Il suo talento e la sua giovane età lo rendono unico e potrebbe seguire le orme di un grandissimo come Nole, altrettanto decisivo alla sua età e già pronto a lottare contro i due fenomeni della sua generazione, Nadal e Federer.

Una fiducia condivisa anche dagli scommettitori che vedono in Sinner e Alcaraz i gioielli più puri del futuro dello sport con la racchetta, un orgoglio per l’Italia che si sta sempre di più appassionando alla carriera di Jannik.

Stagione al via dagli Australian Open, chi avrà la meglio?

Per riuscire a conquistare uno Slam Sinner dovrà però vederla contro avversari tosti che proveranno ad avere la meglio su di lui. Si prospettano sfide avvincenti ed equilibrate dove sono concessi pochi errori.

Si parte con gli Australian Open, non parteciperà il connazionale Berrettini, pronto però a tornare ai livelli del 2022 prima dell’ultima stagione deludente e con troppi infortuni.