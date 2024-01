Lo ha rifatto ancora | Lukaku via da Roma il 30 giugno: niente Allegri, accordo a sorpresa con la big di Serie A

Dopo un estate burrascosa l’attaccante belga è approdato a Roma, ma nei prossimi mesi potrebbe infiammare un’altra sessione estiva di mercato.

L’ultima sessione estiva di calciomercato ha visto come assoluto protagonista, per lo meno per quel che riguarda il nostro campionato, Romelu Lukaku. Fino a metà luglio sembrava scontato un suo ritorno all’Inter con i nerazzurri che dovevano soltanto trovare un accordo con il Chelsea per la rinegoziazione del prestito e per far proseguire l’avventura milanese al belga.

A luglio, però, proprio quando Marotta e Ausilio avevano trovato la quadra ed un accordo con il club londinese, l’approdo di Lukaku all’Inter è diventato un vero e proprio giallo. Big Rom non rispondeva più al telefono e risultava irreperibile, sia quando a chiamarlo erano i dirigenti nerazzurri, sia quando provavano a farlo i suoi ex compagni di squadra come ad esempio Lautaro Martinez.

L’Inter, stanca e seccata del comportamento di Lukaku, rinunciò al suo acquisto ed iniziò a sondare altre piste. Non si sono mai capite fino in fondo le ragioni del comportamento del belga anche se le più probabili, circa il suo negarsi ai nerazzurri, portano ad una rottura con Simone Inzaghi – reo di non averlo schierato titolare in finale di Champions League – o ad una rottura con i senatori dello spogliatoio.

In quei giorni, intanto, cominciò a circolare la voce che Lukaku era stato contattato dai dirigenti della Juventus e che la sua scelta era quella di trasferirsi a Torino. I bianconeri, però, non hanno poi concretizzato quell’interesse e per il bomber ex United era rimasta in piedi soltanto l’ipotesi Arabia Saudita con i club arabi che intanto stavano facendo salti mortali per portarlo nel loro campionato.

Lukaku, difficile la sua permanenza a Roma

Il rifiuto di Lukaku di andare a giocare nella Saudi Pro League, però, è sempre stato netto e, così, a fine agosto è spuntato l’interesse della Roma che, grazie anche all’intermediazione di Mourinho, è riuscita riportarlo in Italia. La sua stagione in giallorosso, fin qui, racconta di quindici gol e due assist in ventisei partite giocate. Un bilancio positivo anche se macchiato dalla sua costante assenza e latitanza nei big match.

L’intenzione della Roma sarebbe quella di trattenerlo anche per la prossima stagione. Il Chelsea, però, che lo pagò circa 115 milioni di euro nell’estate 2021, non è più disposto a cederlo in prestito e per la cessione di Big Rom vuole almeno 40 milioni di euro. Una cifra che al momento il club giallorosso non può permettersi, ma le cose potrebbero cambiare se Daniele De Rossi, attraverso il campionato o la vittoria dell’Europa League, riuscisse a qualificare la squadra per la prossima Champions League.

Osimhen-Lukaku, destini incrociati. Il belga a Napoli per sostituire il nigeriano?

Il futuro di Lukaku potrebbe avere contorni più chiari intorno a maggio, ma intanto si potrebbe aprire una clamorosa ipotesi. A Napoli hanno fatto molto rumore le parole di Victor Osimhen che, direttamente dal ritiro della sua Nigeria, con cui sta disputando la Coppa d’Africa, ha fatto sapere che in futuro gli piacerebbe giocare in Premier League.

Le offerte per lui dall’Inghilterra non mancano e il nuovo contratto – firmato con il Napoli poche settimane fa – permette al bomber nigeriano di liberarsi dietro il pagamento della clausola rescissoria a tre cifre stipulata con il club. Osimhen sembra destinato a partire in estate e, a quel punto, De Laurentiis potrebbe reinvestire parte di quella cifra per Lukaku e per portarlo, a titolo definitivo, sotto l’ombra del Vesuvio.