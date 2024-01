Devi svuotare l’armadietto | Lo hanno detto a Koopmeiners, non rimarrà in Serie A: niente Allegri, non può permetterselo

Non è in Serie A il futuro prossimo del gioiello dell’Atalanta, ha già le valigie in mano e saluta i bergamaschi in piena corsa per la qualificazione alla Champions

Atalanta in splendida forma in questo mese di gennaio. Il blitz di San Siro contro il Milan ha consentito ai bergamaschi di qualificarsi alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà, in un doppio scontro in cui si prevede spettacolo, la Fiorentina, altra squadra in piena corsa per il quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League.

Cambiano gli interpreti ma il ciclo di Gasperini sembra non essere destinato a interrompersi, con i tifosi soddisfatti del rendimento anche di questa stagione dei nerazzurri, con la possibilità di togliersi non poche soddisfazioni.

Attacco rinnovato con Gianluca Scamacca e De Ketelaere, due scommesse vinte dal patron Percassi e che hanno sostituito Hojlund, approdato in Premier League al Manchester United dove sta trovando non poche difficoltà.

Un altro goleador gioca più arretrato, in mezzo al campo, e si tratta di Koopmeiners, uomo in più in fase offensiva, letale su calcio piazzato e un ottimo tiratore da fuori. Il giocatore è nel mirino della Juventus che al momento non dispone delle possibilità economiche necessarie per accontentare le richieste dei lombardi.

Un gioiello dell’Atalanta può andare in prestito in Serie B

L’affare potrebbe andare in porto nella sessione di mercato della prossima estate ma molto dipenderà dal rendimento delle due squadre in questi prossimi mesi. Tanti talenti lanciati da Gasp hanno consentito enormi plusvalenze all’Atalanta con il bilancio che ne ha beneficiato.

Uno dei prossimi potrebbe essere Giovanni Bonfanti. Il difensore è stato richiesto dalla Sampdoria di Andrea Pirlo, che sta cercando di risalire in classifica per approdare ai play-off dove giocarsi le chance di promozione in Serie A.

Dalle giovanili della Doria al goal in Europa League, la carriera di Bonfanti

Classe 2003, il centrale è cresciuto nelle giovanili nerazzurre e già transitato da Bogliasco, per una breve esperienza nell’Under 19 doriana. L’idea della Sampdoria sarebbe quella di ottenere il ragazzo in prestito secco, per fargli accumulare minutaggio ed esperienza.

Bonfanti ha giocato gran parte della stagione nell’Atalanta Under 23, ma ha anche ottenuto una presenza in prima squadra in Serie A contro il Napoli e una in Europa League, andando anche a segno. Si deciderà in questi ultimi giorni del mercato invernale.