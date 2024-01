Come Calhanoglu, ma al contrario | Marotta, notifica PEC dall’altra parte della strada: il Milan glielo soffia dal naso

Il Milan è pronto a ingaggiare un giocatore dei rivali dell’Inter, un rinforzo necessario a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito i rossoneri

Tra Inter e Milan è lotta per la conquista dello Scudetto e della Seconda Stella. Terzo incomodo è l’altro top club italiano, la Juventus che al momento guarda tutti dall’alto. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria della Supercoppa italiana dopo aver battuto nel finale il Napoli in Arabia, al termine di una partita equilibrata e decisa da una zampata di capitan Lautaro Martinez, ancora una volta decisivo in zona goal.

In campionato il Milan è costretto a rincorrere. Il mese di gennaio è iniziato nel migliore dei modi con un filotto di vittorie consecutive che hanno consentito di mantenere intatta la distanza dal vertice. Da quando la panchina di Stefano Pioli ha iniziato a traballare, la squadra si è compattata e i risultati sono migliorati.

Difficile riuscire a mantenere questo passo sino al termine della stagione, anche considerando gli impegni europei che vedranno coinvolte le due squadre tra pochi giorni, che potrebbero avere ripercussioni sul rendimento in Serie A.

In attesa di scoprire cosa dirà il campo, da sottolineare che i due club milanesi sono stati protagonisti più volte di scambi di giocatori e nelle ultime stagioni sono soprattutto giocatori del Milan ad essere accasati dai rivali dell’Inter, tra tutti Hakan Calhanoglu che adesso è uno dei perni del centrocampo di Simone Inzaghi.

De Vrij nel mirino del Milan, possibile operazione a costo zero

Negli ultimi giorni di mercato potrebbe invece avvenire una sorpresa inversa. De Vrij sembra stanco di non essere titolare fisso in difesa e chiede più spazio per ottenere la convocazione ai prossimi Europei con la Nazionale olandese.

Il Milan sta pensando di proporre un prestito ai cugini data la carenza di interpreti nel reparto, martoriato da numerosi infortuni che hanno costretto Pioli a richiamare Gabbia dalla Spagna e a far esordire in prima squadra il giovane Simic.

Il Milan in cerca di centrali, De Vrij garantisce esperienza

Un possibile rinforzo d’esperienza per Stefano Pioli che darebbe garanzie di qualità in una difesa che sta subendo sempre qualche rete di troppo, come è avvenuto a Udine.

Le parti in gioco sarebbero disponibili a sedersi a un tavolo e valutare la buona riuscita di questa operazione, i prossimi giorni saranno decisivi.