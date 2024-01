Clamoroso, Insigne torna in Serie A | Ma non va da Sarri: molla i soldi e firma per la rivale storica di De Laurentiis

Lorenzo Insigne pronto per fare il suo ritorno in Serie A, colpo last minute del mercato di gennaio per una rivale di Sarri per la corsa alla Champions

Per diverse stagioni è stato tra gli idoli della curva dello Stadio Diego Armando Maradona, osannato dai suoi concittadini. L’onore di vestire la maglia della propria città e squadra del cuore ha consentito a Lorenzo Insigne di esprimersi al meglio e dimostrare l’enorme talento nell’essere incisivo in fase offensiva, con il suo essere pericoloso con le conclusioni dalla distanza e la sua capacità di giocare a servizio dei compagni di reparto, fornendo spesso assist al bacio solo da spingere in rete.

L’apice della sua carriera ha coinciso anche con l’inizio del suo declino. Siamo a giugno 2021 quando è protagonista con la Nazionale italiana alla vittoria degli Europei, titolare fisso per Roberto Mancini, scelta tecnica ricambiata con prestazioni di alto livello.

Ancora un altro anno al Napoli per poi salutare il club e trasferirsi in Canada, al Toronto. La partenza di molti senatori, decisione presa in forma congiunta da Aurelio De Laurentiis e dall’allora dirigente sportivo Cristiano Giuntoli, porta l’effetto sperato.

Gli azzurri cambiano diversi interpreti della rosa e arriva un inaspettato Scudetto, con Insigne che avrebbe tanto voluto vivere il sogno di alzare il trofeo ma che si deve accontentare di assistere alle gesta dei suoi ex compagni da spettatore e tifoso.

Lorenzo Insigne, il suo ritorno in Serie A, ecco dove

Adesso Insigne potrebbe tornare in Serie A ma non al Napoli o alla Lazio di Maurizio Sarri, tecnico con cui si è espresso al meglio, bensì a una loro rivale per il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League.

La Fiorentina sta pensando a lui per migliorare il rendimento del reparto offensivo, con le punte che hanno bisogno di essere più incisive in area di rigore e che potrebbe trarre giovamento dalla fantasia del partenopeo. Proprio la Viola ha sfidato il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia, uscendo sconfitta.

Una Fiorentina coinvolta in tre competizioni, servono ricambi

A poco più di una settimana dalla fine delle trattative, ultimi aggiustamenti prima del rush finale della stagione, con la Fiorentina impegnata anche in Conference League e in Coppa Italia, con l’obiettivo di arrivare sino in fondo in entrambe le competizioni.

Un andamento stagionale molto soddisfacente per gli uomini di Vincenzo Italiano ma gli impegni ravvicinati potrebbero pesare fisicamente e mentalmente sullo spogliatoio, motivo per cui un innesto come Insigne darebbe ossigeno, in attesa del rientro in campo di Nico Gonzalez.