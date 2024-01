Arrivederci e Thiaw | Pioli, scoppia il caso: doveva rientrare ma non si è visto, già scelto il sostituto del tedesco

Il centrale tedesco che si è fatto male a fine novembre tarderà a tornare disponibile ed il Milan corre ai ripari.

Nella complicata stagione passata del Milan è stato l’unico acquisto della sessione estiva di calciomercato 2022 ad emergere e a lasciare buone sensazioni a proprietà e dirigenza che, nonostante il licenziamento di Paolo Maldini e Ricky Massara, ha voluto confermarlo anche sotto indicazione dell’allenatore Stefano Pioli.

Il tecnico parmense gli aveva dato poco spazio fino a metà stagione, ma da febbraio ha cominciato a schierarlo titolare e da lì in poi non lo ha quasi mai tolto dal campo. Malick Thiaw, arrivato due estati fa per una manciata di milioni dallo Schalke 04, è uno dei tanti giovani interessanti del Milan e si può considerare a tutti gli effetti un titolare.

In questa stagione, almeno fino a fine novembre, ha fatto coppia fissa con Tomori, riuscendo a scalzare ex titolari come Kalulu e Kjaer. Al netto della brutta prestazioni nel derby contro l’Inter e dell’espulsione contro la Juventus, in tutte le altre gare Thiaw ha mostrato solidità ed affidabilità nonostante l’età e un’esperienza che non può essere ancora da veterano.

Questo almeno fino a fine novembre, appunto, quando nella gara di Champions League contro il Borussia Dortmund ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto ad uscire dal terreno di gioco e a restare ai box per diverso tempo. Non c’è ancora una data per il suo rientro in campo che potrebbe avvenire tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, ma senza certezze ben precise.

Thiaw, ma non solo. I problemi della difesa del Milan

Il suo infortunio, unito a quelli di Kalulu, Caldara, Tomori e Pellegrino (appena rientrato, ma non ancora al meglio), ha spinto Stefano Pioli ad affidarsi al giovane della Primavera Jan-Carlo Simic e a sacrificare Theo Hernandez, in diverse circostanze, come centrale di difesa. La società, poi, ha pensato bene di far rientrare Matteo Gabbia dal prestito al Villareal con sei mesi di anticipo.

Al momento, quindi, la coppia titolare è formata da Kjaer e Gabbia, con Simic come unica alternativa, al netto della possibilità di riadattare Theo al centro della difesa. Il Milan, però, non vuole correre ulteriori rischi ed è alla ricerca di un altro difensore da aggiungere alla rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Milan, ecco la nuova pista per la difesa

Sfumato l’obiettivo Alessandro Buongiorno – il Milan ci riproverà in estate – restano aperte le piste che portano a Lenglet dell’Aston Villa, ma di proprietà del Barcellona, Brassier del Brest, Kiwior dell’Arsenal e Chalobah del Chelsea. Nelle ultime ore, però, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero i rossoneri interessati a Tosin Adarabioyo del Fulham.

Come anticipato da Sky Sport, infatti, ci sono stati i primi contatti tra la dirigenza milanista e quella del club londinese. Contatti che certificano l’interesse del Diavolo per il centrale classe 1997 che è cresciuto nel Manchester City. Inglese, ma di origini nigeriane, Adarabioyo è un centrale di grande solidità che in questa stagione ha giocato dodici partite tra tutte le competizioni. Il suo contratto con il Fulham scade a giugno 2024 e, quindi, in estate potrà essere preso a zero, ma il Milan potrebbe pagare un piccolo indennizzo per anticipare la concorrenza e farlo arrivare in Italia già in questa sessione di calciomercato.