Più forte di CR7 | Vlahovic, scoppia il Ronaldo-gate: la giornalista lo provoca, lui risponde così

L’attaccante serbo della Juventus sta vivendo un momento di forma eccezionale, tanto da superare Cristiano Ronaldo.

La vittoria per 3-0 di Lecce, nel posticipo domenicale della 21esima giornata di Serie A, ha proiettato la Juventus in testa alla classifica con un punto di vantaggio rispetto all’Inter che però dovrà recuperare la sfida casalinga contro l’Atalanta, non giocata in questo week end a causa dell’impegno in Supercoppa Italiana.

Un traguardo provvisorio e non del tutto concreto, quindi, ma sicuramente importante che può significare tanto nella splendida lotta Scudetto tra le due big del nostro campionato. Il vero punto di forza della nuova capolista ha un nome e cognome ben preciso: Dusan Vlahovic. Dopo un buon inizio di campionato, infatti, l’attaccante serbo si era un po’ perso tra infortuni, panchine e partite non particolarmente brillanti.

I sei gol realizzati nelle ultime cinque partite, unite allo splendido assist di tacco decisivo per il gol di Rabiot che ha permesso alla Juventus di battere la Roma il 30 dicembre scorso, rendono invece l’idea di quanto l’attaccante serbo si sia ritrovato e sia tornato ad essere quel bomber implacabile, decisivo e trascinatore che avevamo conosciuto a Firenze e nei suoi primi mesi in bianconero.

Vlahovic, così, con la doppietta realizzata a Lecce, ha raggiunto quota undici reti, esattamente la quota gol dell’intero scorso campionato, ed ora non vuole più fermarsi, sogna di risultare decisivo e portare la sua squadra alla vittoria dello Scudetto. Un mese in cui si è visto finalmente il vero Dusan e che ha fatto riscoprire ai tifosi bianconeri il bomber che era stato pagato circa 80 milioni di euro dalla società due anni fa.

Sei gol in cinque partite, Vlahovic non si ferma più

Dopo qualche mugugno e critica di troppo, quindi, Vlahovic ha cominciato a fare sul serio ed è riuscito ad essere importante e decisivo per la sua squadra. Prima il gol partita a Frosinone; poi l’assist a Rabiot per la vittoria di misura contro la Roma. A seguire è arrivato un altro gol di testa decisivo a Salerno e le due doppiette contro Sassuolo e Lecce negli ultimi due turni di campionato.

Sei gol in cinque partite, quindi, che lo portano in un colpo solo a superare Berardi e Giroud nella classifica cannonieri, ma soprattutto al secondo posto con undici reti, dietro soltanto all’irraggiungibile, almeno per ora, Lautaro Martinez con cui si contenderà trono dei bomber e Scudetto.

– Due doppiette di fila in serie a con la maglia della Juve neanche Cristiano Ronaldo era riuscito a farle ti rendi conto? “Non esageriamo, non esageriamo…”pic.twitter.com/U7ROHouYmE — miке (@chiccochiesa) January 22, 2024

Vlahovic supera CR7, ecco il dato

Con la doppietta nello 0-3 di Lecce, che arriva subito dopo all’altra doppietta realizzata nel 3-0 casalingo contro il Sassuolo, Dusan Vlahovic ha anche superato Cristiano Ronaldo in una speciale e particolare statistica e classifica. CR7, infatti, nelle sue tre stagioni bianconere, non è mai riuscito a realizzare due doppiette consecutive, cosa che invece è riuscita ora al bomber serbo.

Durante il post partita di Lecce, la bordocampista di DAZN, Federica Zille, a margine dell’intervista proprio a Vlahovic, ha voluto ricordare all’attaccante della Juventus questo dato sulle doppiette consecutive e sull’aver superato Cristiano Ronaldo. Alla domanda un po’ provocatoria della giornalista, Vlahovic ha risposto con un sibillino: “Non esageriamo, non esageriamo”.