Mi date rinforzi o mi lasciate nella m…? | De Rossi ha fatto il nome impronunciabile: la reazione di Friedkin

Il nuovo tecnico giallorosso ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e ha già fatto una richiesta pesantissima.

Poco più di una settimana, ma già sufficiente per capire di che pasta è fatto Daniele De Rossi anche come allenatore, e come imposterà, da qui in poi, il suo rapporto con calciatori, tifosi, media e società. Sul suo carisma, la sua personalità e la sua leadership non c’erano dubbi, ma erano tutte peculiarità che l’ex campione giallorosso aveva mostrato da calciatore, Capitano e bandiera della Roma.

Ora, dopo il suo arrivo come sostituto di José Mourinho sulla panchina del club della sua vita, i primi allenamenti, la prima conferenza stampa, il primo match ufficiale; si è capito che Daniele De Rossi non ha peli sulla lingua e sarà sempre molto schietto, diretto e leale anche nel suo nuovo ruolo, sicuramente più difficile del primo.

Un’opportunità che non poteva rifiutare, ma che sarà complicatissima per diverse ragioni. Il malumore della piazza di questo periodo, la difficoltà ad essere Profeta in Patria come allenatore, il dover sostituire il capopopolo José Mourinho, la situazione in classifica della squadra e quella finanziaria ed economica del club.

Proprio quest’ultima impone alla Roma la necessità di fare i conti con la Uefa e con il Fair Play Finanziario. Motivo per cui i mercati giallorossi degli ultimi anni sono sempre stati costituiti da plusvalenze, prestiti, cessioni dolorose e parametri zero. Dopo l’arrivo in prestito a inizio gennaio del giovane Huijsen, De Rossi sa di non poter chiedere altro, ma alla società ha fatto un nome ben preciso che potrebbe rappresentare una vera e propria occasione in questa finestra di calciomercato.

Benzema, il caso arabo e l’ipotesi giallorossa

Il nome fa tremare i polsi ed è quello di Karim Benzema. In Arabia Saudita si è aperto un nuovo caso relativo all’ex Pallone d’Oro. L’attaccante francese aveva lasciato l’Al-Ittihad a fine 2023 con tre allenamenti saltati senza alcuna giustificazione, poi era tornato in ritiro con un ritardo di quasi una settimana. La motivazione (un ciclone che aveva sorpreso le Isole Mauritius, dove si trovava in vacanza) non ha convinto il tecnico Gallardo e la società che, per punizione, hanno deciso di tenerlo lontano dalla squadra.

Il club si trova a Dubai, dove sta ultimando la preparazione in vista della ripresa della stagione, mentre Benzema è a Gedda dove si allena da solo. Una situazione critica che, per essere ricomposta, avrà bisogno di uno sforzo notevole da entrambi le parti. Non è per nulla scontato, quindi, che il caso rientri e questo fa guardare con occhi attenti il mercato. Benzema potrebbe anche decidere di andare a giocare in prestito per sei mesi, magari in Europa e – chissà – magari proprio nella Roma di Daniele De Rossi.

Bove, Pisilli, ma non solo. De Rossi punta su un altro giovane

Il nuovo tecnico giallorosso, intanto, dopo aver parlato bene di Pisilli in conferenza stampa e aver messo Bove al centro del suo progetto tecnico, potrebbe presto far esordire un altro giovane interessante. Si tratta di Jan Oliveras, esterno sinistro che De Rossi si è già portato in panchina nella sfida contro il Verona. In occasione del match contro gli scaligeri non è arrivato il suo momento che però potrebbe scoccare presto.

Il classe 2004, prodotto della Primavera del Barcellona, si allena con i grandi da tempo, ma gioca con i ragazzi allenati da Guidi. In questa stagione ha collezionato 12 presenze e due assist e da tempo era finito sotto la lente di ingrandimento di José Mourinho. De Rossi sembra volerci puntare ancor di più ora che Leonardo Spinazzola è terminato di nuovo ai box per infortunio.