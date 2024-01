Perdi ancora tempo con Ancelotti? Tanto non ti fa giocare | Inzaghi prende la palla al balzo: lo ha convinto così

L’Inter, sempre attenta ai calciatori di livello a basso costo, potrebbe provare a portare a Milano un giocatore del Real.

Un altro trofeo è stato portato a casa. Simone Inzaghi ha conquistato la sua terza Supercoppa Italiana consecutiva ed è diventato l’allenatore ad averne vinte di più in assoluto in Italia. Quinto trofeo (considerando anche le due Coppe Italia) per il tecnico piacentino da quando siede sulla panchina dell’Inter, oltre alla conquista di una finale di Champions League.

Per coronare la sua esperienza in nerazzurro, ora manca la conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella. Vedremo come andrà a finire la lotta con la Juventus in Serie A, ma intanto l’esperienza di Simone Inzaghi all’Inter si può comunque considerare super positiva.

Giudizio che non è soltanto dovuto ai risultati in campo, ma che tiene conto anche della valorizzazione di tantissimi calciatori che l’allenatore nerazzurro ha saputo gestire al meglio, far crescere, ma soprattutto far rendere al massimo delle loro possibilità. Il suo lavoro è stato encomiabile soprattutto se si considera che sono stati portati a livelli altissimi calciatori comprati a zero, presi in prestito o, in qualche circostanza, abbastanza in là con gli anni.

Tra tutti, in tal senso, è emblematico il lavoro fatto con gente come Darmian, Acerbi e Mkhitaryan, calciatori non più giovanissimi, presi a zero o con pochi milioni di euro, e fatti diventare titolari, imprescindibili per squadra e gruppo, ma soprattutto gestiti alla perfezione e fatti rendere ad un livello che forse non avevano mai raggiunto prima.

Inter, ecco la nuova idea per la difesa

Per ragioni finanziare ed economiche, al netto di qualche cessione importante che potrebbe portare comunque giovani e calciatori importanti anche a prezzi un po’ più alti – come per esempio è stato con Frattesi e Pavard nell’ultimo mercato -, la strategia societaria continuerà a puntare su parametri zero e calciatori over 30.

Va visto in questo senso, per esempio, il possibile arrivo di Nacho Fernandez, 34enne difensore centrale del Real Madrid, che può fingere anche come terzino, sia a destra che a sinistra. L’esperto difensore spagnolo quest’anno sta trovando più spazio a causa di diversi infortuni, ma non è un titolare e potrebbe chiedere di essere ceduto. Simone Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte e sa che diventerebbe un elemento importantissimo, capace di giocare in tutte le posizioni della sua difesa a tre.

Real Madrid, arriva il rinnovo di Eder Militao

Nacho, che è a tutti gli effetti una delle poche bandiere rimaste del Real Madrid delle cinque Champions vinte, è dietro nelle gerarchie di Carlo Ancelotti ai vari Rudiger, Alaba e Eder Militao e sa che la società sta cercando di rinforzarsi con un altro difensore centrale. Proprio nelle ultime ore, intanto, è arrivata la notizia del rinnovo di contratto per il brasiliano Militao che ha prolungato l’accordo con i blancos fino al 30 giugno 2028.

Questo il comunicato ufficiale del club: “Il Real Madrid CF e Éder Militão hanno concordato di prolungare il contratto dei loro giocatori con il club fino al 30 giugno 2028. Con il Real Madrid ha vinto 9 trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa europea, 2 campionati spagnoli, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole. Militāo ha collezionato 143 presenze con la nostra squadra, segnando 11 gol, ed è un nazionale brasiliano, avendo giocato 30 presenze e vincendo la Copa America nel 2019”.