Metto le catene pure ai magazzinieri | Orgoglio Mazzarri: la cessione era fatta ma lui si è opposto con forza

Forte del buon calcio espresso in Supercoppa, Mazzarri si impone anche sul mercato e vieta una cessione che sembrava essere già certa

La vittoria contro la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa Italiana ha rinvigorito lo spogliatoio del Napoli. Una gara più equilibrata del risultato finale ma con gli azzurri che nel finale sono riusciti a chiuderla grazie al sorprendente inserimento in campo di Zerbin, autore di una doppietta. Mazzarri si è detto fiducioso in conferenza stampa in vista della finale contro l’Inter, in uno stato di forma incredibile, capace di ammutolire la Lazio e reduce dal pokerissimo di Monza in campionato.

Intanto Mazzarri ha inaugurato un nuovo modulo in questa competizione svoltasi in Arabia, cercando di apportare modifiche più vicine al suo credo calcistico, in particolar modo l’utilizzo di una difesa a tre, con Di Lorenzo arretrato nel ruolo di centrale.

Sugli esterni Mazzocchi, confermato titolare nonostante il debutto horror di Torino in cui si era fatto espellere dopo minuti. Una squadra più corta, a protezione del reparto arretrato, e che prova in contropiede a sfruttare la fantasia delle punte.

In attesa di riavere in squadra Victor Osimhen, impegnato con la sua Nigeria nella Coppa d’Africa, fiducia adesso a Giovanni Simeone che sembra aver superato nelle gerarchie del mister livornese il rivale e centravanti Raspadori.

Ostigard, dietro front sulla sua cessione, decisiva la presa di posizione di Mazzarri

Intanto potrebbe restare in rosa Leo Ostigard, cercato dal Genoa che lo aveva ceduto proprio agli azzurri. Rudi Garcia aveva dato fiducia al centrale, titolare anche in Champions League. In mancanza di un nuovo innesto la partenza non avverrà.

Intanto, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, i rossoblù stanno pensando a vecchio pallino per sopperire al mancato arrivo dell’ex Brighton, per consegnare ad Alberto Gilardino un nuovo difensore titolare.

Scelto il sostituto di Dragusin per il Genoa, arriva dalla Serie B

Radu Dragusin è stato ceduto al Tottenham e il Genoa ha bisogno di un centrale affidabile per non essere risucchiato in zona retrocessione. Si pensa a Kelvin Amian, in forza allo Spezia, fanalino di coda in Serie B.

Il francese, approdato in Liguria nell’estate del 2021, può giocare anche come terzino. Una duttilità che è considerata un valore aggiunto data la tendenza di Gilardino a cambiare modulo, optando per un reparto a tre o a quattro a seconda dell’avversario o del momento della partita.