La fame non ha età | Giuntoli, chiamata a Luis Suarez: pronto il colpo di scena, approdo in Serie A ad una condizione

Juventus, Luis Suarez consiglia Giuntoli: è lui il rinforzo perfetto per la rosa di Allegri. Già avviati i contatti col club. Operazione da 15 milioni di euro.

Reduce da una formidabile striscia di 18 risultati utili consecutivi tra Serie A e Coppa Italia (15 vittorie e tre pareggi) la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara al facile match interno di sabato 27 contro il modesto Empoli di Davide Nicola.

Un match, quello in programma all’Allianz Stadium contro la formazione toscana, che i bianconeri saranno ovviamente chiamati a vincere per confermarsi in prima posizione con un punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi che, ricordiamo, ha una partita in meno non avendo disputato, causa Supercoppa Italiana, il proprio match della 21esima giornata contro l’Atalanta, che verrà recuperato il prossimo 28 febbraio.

Conservare la prima posizione davanti ai nerazzurri sarà infatti molto importante per il gruppo del tecnico livornese il quale, tra le altre cose, spera di poter continuare a godere della recente, nonché ritrovata vena realizzativa dei suoi i quali, accantonato il “corto muso“, hanno segnato la bellezza di ben 21 gol nelle ultime sette vittorie ottenute tra campionato e coppa nazionale nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2023 e il 21 gennaio 2024.

Sette vittorie, conquistate in poco meno di un mese, in cui è tornata brillare soprattuto la stella di Dusan Vlahovic che, attualmente fermo a quota undici in gol in campionato (già una rete in più rispetto alle dieci della scorsa stagione), sta finalmente iniziando a ripagare l’investimento da 80 milioni di euro complessivi sostenuto dalla Vecchia Signora nel gennaio di due anni fa.

Juventus, splende la stella di Vlahovic: al posto del serbo ci sarebbe potuto essere Luis Suarez

Sbarcato all’ombra bianconera della Mole nel gennaio 2022, Dusan Vlahovic sta finalmenye iniziando a splendere con la maglia della Juventus addosso. Una maglia, quella bianconera, che, come le menti più ferree sicuramente ricorderanno, era pronta a finire anche sulle spalle di Luis Suarez, il quale fu vicinissimo a legarsi alla Vecchia Signora nel settembre 2020.

Una trattiva, quella per il forte centravanti uruguaiano, che però non andò mai in porto a causa del famoso esame farsa d’italiano al quale l’allora 33enne venne sottposto, nell’Universtià per Stranieri di Perugia, per ottenere la cittadinanza italiana, necessaria per giocare da comunitario in Serie A. Un affare, alla fine mai veramente sostenuto dal club piemontese che, a ogni modo, sta ora godendosi lo strepitoso momento di forma del suo attuale numero nove il quale, vista anche la giovane età, ha sicuramente tutto il tempo per migliorare e, magari, arrivare agli straordinari numeri dell’ex Barcellona e Atletico Madrid, ad oggi uno degli attaccanti più forti e prolifici degli ulitmi anni.

Juventus, che assist da Suarez: Giuntoli mette nel mirino il talento del Liverpool Montevideo

Ingaggiato ufficialmente Tiago Djalò, la Juventus del patron, Ferrero continua a sondare il terreno per eventuali rinforzi da mettere subito a disposizione di Massimiliano Allegri. Rinforzi che, stando a quanto venuto a galla in queste ore, potrebbero presto giungere dal lontano Uruguay dove gioca attualmente un talento molto apprezzato dall’ex dirigente del Napoli.

Un talento, rispondente al nome di Lucho Rodriguez che, militante tra le file del Liverpool Montevideo, è pronto a sbarcare in Serie A su suggerimento di Luis Suarez, il quale gli avrebbe consigliato di prendere seriamente in considerazione la possibilità di legarsi alla Vecchia Signora la quale, visti i 15 milioni di euro chiesti dal club sudamericano per privarsi di lui, avrebbe rimandato il discorso direttamente all’estate.