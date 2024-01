Volevano pagarlo coi soldi del Monopoly | Pioli spiazzato: offerta insufficiente, non avrà quello che ha chiesto

Delusione di mercato per il Milan che non ha le disponibilità economiche per regalare a Stefano Pioli il rinforzo richiesto per provare la corsa Scudetto

I tre punti conquistati nei minuti di recupero sul difficile campo di Udine alimentano le speranze Scudetto del Milan che si mantiene in scia della coppia di testa formata da Inter e Juventus, con lo scontro diretto di inizio febbraio dal quale sperano di iniziare a racimolare punti per diminuire il distacco. Una condizione di forma e una convinzione mentale che soddisfa Stefano Pioli dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, caratterizzata anche da un numero record di infortuni.

Soprattutto il reparto difensivo è in emergenza, tanto che è dovuto rientrare in anticipo dal prestito in Spagna il centrale Gabbia. Per questo motivo i rossoneri si erano inseriti negli ultimi giorni nella difficile corsa per convincere il Torino a cedere Buongiorno.

Il patron dei granata Urbano Cairo aveva rifiutato 25 milioni offerti dall’Atalanta nella scorsa sessione estiva e non lascerà partire facilmente il gioiello della propria difesa, soprattutto considerando l’ottimo rendimento della sua squadra che è in crescendo e può inserirsi nella corsa a un piazzamento europeo.

Si era parlato anche di un’ipotesi Premier League per un centrale che potrà dire la sua anche agli Europei di giugno in Germania con la Nazionale italiana, con il costo del suo cartellino che potrebbe salire nel caso di prestazioni di livello.

Il Milan offre Simic per arrivare al talento del Torino

Milan che aveva pensato di inserire il giovane Jan Carlo Simic nella trattativa con il Torino per Buongiorno. Il difensore serbo sarebbe passato al club granata in prestito fino al termine della stagione, dopo il debutto con goal in prima squadra.

Un’offerta rispedita subito al mittente da parte di Cairo che non ha gradito l’atteggiamento dei rossoneri, spazientito anche solo dell’idea di dover valutare una proposta al limite dell’insolente per un uomo cardine della sua rosa.

Il futuro in bilico di Stefano Pioli, si decide tutto in questo finale di stagione

Per i rossoneri c’è da sperare nel recupero dei giocatori attualmente in infermeria data l’impossibilità di fare un investimento importante in entrata in questi ultimi giorni di mercato.

Stefano Pioli deve accettare questa situazione e farà del suo meglio per portare in alto il suo Milan, con la conferma in panchina ancora da decidere e un Antonio Conte che incombe.