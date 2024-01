Mi mancava giocare a calcio | Hojlund, clamoroso passo indietro: ha accettato lo scambio con il top della Serie A

Hojlund non sta trovando troppo spazio in Premier League, può tornare in Serie A con uno scambio che vedrebbe trasferire all’United un altro giovane bomber

Il suo trasferimento estivo al Manchester United è stato un vero colpo in uscita per l’Atalanta. Hojlund ha lasciato i bergamaschi dopo una stagione per ben 75 milioni di euro più 10 di bonus, una plusvalenza record per la squadra di Percassi che ha potuto così ingaggiare Scamacca e De Kateleere per formare una nuova coppia di centravanti che ben sta facendo in questa prima parte di stagione che vede gli uomini di Gasperini in piena corsa per il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League.

Il giovane centravanti danese, che compirà tra pochi giorni 21 anni, invece non si sta integrando benissimo in Premier League con sole due reti segnate in sedici partite disputate, molte delle quali da subentrato.

La concorrenza è agguerrita ma l’investimento dei Red Devils non sta rispettando le aspettative, con il club già fuori dai giochi per la corsa Scudetto che vede protagonisti il Liverpool, il Tottenham, il Manchester City e un sorprendente Aston Villa.

L’Atalanta invece è reduce dalla vittoria per 5 a 0 contro il Frosinone nell’ultimo turno di campionato, tre punti che consentono di avvicinarsi alla Fiorentina, distante un solo punto, e scavalcare il Bologna, sconfitto a Cagliari.

Il Manchester United caccia Hojlund, dalla Serie A il sostituto

E proprio dalla squadra emiliana potrebbe arrivare il nuovo rinforzo in attacco per il Manchester. Si tratta di Joshua Zirkzee, che con 8 reti e 4 assist all’attivo, è tra le rivelazioni di questa nuova Serie A, trascinatore offensivo di un Bologna che punta a un piazzamento europeo.

Nel caso di un suo trasferimento in Inghilterra, lo spazio per Hojlund diminuirebbe ancora e si aprirebbe l’ipotesi di un suo ritorno in Serie A, anche in uno dei top club del nostro campionato, anche con la formula del prestito per consentire lui di giocare.

Su Zirkzee forte anche l’interesse del Milan, alla finestra il Bayern

Sul giovane talento di Thiago Motta c’è anche l’interesse del Milan che sta valutando su chi puntare come numero 9 data l’età avanzata di Oliver Giroud, il quale continua a fornire ottime prestazioni ma che è in scadenza di contratto con i rossoneri.

Il Bayern Monaco osserva la situazione ma al momento usufruirebbe solo della percentuale di guadagno sulla futura rivendita dell’attaccante.