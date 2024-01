Provedel come Cannavaro: al Real Madrid per vincere la Champions | Scambio messo in piedi in 15 minuti

Il portiere della Lazio potrebbe presto fare il grande salto di qualità. Lo scambio accontenterebbe davvero tutti.

Non è affatto un segreto. Il Real Madrid, oltre ad essere il club più vincente della storia del calcio, con le sue 14 Champions League/Coppe dei Campioni vinte, è sicuramente, anche per questi motivi, il club più affascinante in giro per il Pianeta ed è davvero difficile riuscire a rifiutare un’offerta che arriva per andare a giocare da quelle parti.

Sono stati tanti i calciatori, anche italiani, che sono andati a giocare a Madrid, ma non tutti sono riusciti a lasciare il segno. Non è un caso, infatti, che nella lista di chi nel Real ci ha giocato poco e ha fatto meglio altrove, figurano calciatori e campioni del calibro di Clarence Seedorf, Fabio Cannavaro, Ricardo Kakà, Esteban Cambiasso, Wesley Sneijder, Walter Samuel, Arien Robben e tanti altri.

Alcuni hanno addirittura vinto il Pallone d’Oro imponendosi altrove, altri, invece, hanno semplicemente scritto pagine indelebili della squadra in cui sono andati a giocare (prima o dopo l’esperienza al Real) e della Champions League, quasi tutti riuscendo a vincerla da protagonista.

Quella Champions League che, come detto, è un po’ il giardino di casa del Real Madrid che gioca ogni anno per provare a vincerla e nella sua storia ne ha portate a casa ben 14, esattamente il doppio del Milan che è a tutti gli effetti il secondo club ad averne vinte di più nella storia. Anche arrivare ed uscire in semifinale rappresenta a tutti gli effetti un fallimento per il Real.

Champions, gli occhi del Real su Provedel

Non è facile convivere con queste pressioni addosso e per questo motivo non è facile per tutti dimostrare di essere da Real. Proprio in Champions League, nella fase a gironi dell’edizione in corso, i dirigenti madridisti hanno potuto ammirare il portiere della Lazio, Ivan Provedel. Lo storico ed incredibile gol in pieno recupero realizzato ai rivali storici dell’Atletico Madrid come cartina inequivocabile di tornasole, ma non solo.

Provedel ha impressionato i dirigenti del Real Madrid anche per le parate, per il modo in cui comanda la difesa e per la sicurezza che dà all’intero reparto difensivo. Capacità che l’estremo difensore biancoceleste ha mostrato in tutte le gare della competizione europea e che sono subito balzati agli occhi di tutti.

Mercato, il Real vuole Provedel. Ecco una prima proposta

Anche, come detto, a quelli degli osservatori di mercato del Real Madrid che ora vorrebbero portare Provedel nella capitale spagnola. Cortouis è infortunato, ne avrà per tutta la stagione e ci sono dubbi sulla sua affidabilità al rientro. Kepa non convince e Lunin non sembra essere da Real.

Provedel sarebbe il portiere ideale per la dirigenza blancos che ora dovrà cercare di convincere Lotito, sempre molto restio a trattare i suoi calciatori. La prima offerta del Real Madrid comprenderebbe uno scambio con l’ucraino Lunin, che andrebbe a prendere il posto dell’attuale portiere biancoceleste, e Lucas Vazquez che risolverebbe parzialmente il problema terzini in casa Lazio. Vedremo come andrà a finire, ma il Real vuole Provedel e farà di tutto per prenderlo.