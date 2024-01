Mister, scusami: te la devi cavare da solo | Altro che mercato finito: Allegri deve dire addio al suo pupillo di sempre

Juventus, Allegri dice addio al suo pupillo. La trattativa è andata in porto nelle scorse ore. Non vestirà mai più il bianconero della Vecchia Signora.

La vittoria contro il Sassuolo di Alessio Dionisi ha riportato nuovamente a meno due dall’Inter la Juventus di Massimiliano Allegri. Una Juventus che, grazie al successo contro i neroverdi, si è confermata in seconda posizione in campionato, salendo a quota 49 punti.

Quarantove punti, frutto delle 15 vittorie e dei quattro pareggi conquistati fin qui, con la disfatta esterna dello scorso 23 settembre, proprio contro il Sassuolo, a fare da unica nota stonata in un cammino rasente la perfezione che sta portando, almeno per ora, la Vecchia Signora a giocarsi clamorosamente lo scudetto.

Uno scudetto che, neanche lontanamente messo in conto a inizio stagione, ha invece ora preso campo nelle intenzioni della rosa di Max Allegri la quale, rinvigoritasi soprattutto nelle ultime uscite, sembra aver fatto registrare anche dei notevoli miglioramenti sul piano del gioco, non più lento e macchinoso come negli scorsi mesi.

Un gioco decisamente più fluido ed efficiente, quello messo in atto recentemente dalla formazione bianconera, confermato dai 17 gol messi a segno nelle ultime sei partite disputate (quattro di campionato e due di Coppa Italia) da Vlahovic e compagni.

Juventus, vincere contro il Lecce per mettere pressione all’Inter

L’affermazione di qualche ora fa sul Sassuolo di Alessio Dionisi ha riportato, come detto, la Juventus di Massimiliano Allegri a meno due dal primo posto dell’Inter. Un’Inter che, impegnata nel fine settimana nelle semifinali di Supercoppa Italiana contro la Lazio, non scenderà ovviamente in campo nel suo match contro l’Atalanta, valevole per la 21esima giornata di campionato.

Una sfida, quella tra Biscione e Dea, rinviata al prossimo 28 febbraio, la cui mancata disputa potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per la Vecchia Signora del presidente Ferrero la quale, impegnata sul campo del Lecce domenica alle 20.45, potrebbe, in caso di successo, spodestare dal primo posto proprio i meneghini i quali, seppur con una partita in meno, si troverebbero costretti a inseguire per la prima volta in stagione.

Niente ritorno alla Juventus per Chiellini: l’ex difensore bianconero resta al Los Angeles Fc

Molti hanno sperato fino all’ultimo in un suo ritorno alla Juventus come dirigente o allenatore, ma putroppo, almeno per ora, non se ne farà nulla: Giorgio Chiellini ha infatti deciso di restare al Los Angeles Fc nelle vesti di assistente addetto allo sviluppo dei giocatori della prima squadra.

Con una lunga nota pubblicata nelle scorse ore sul proprio sito ufficiale, il club californiano ha annunciato il nuovo incarico dell’ex difensore il quale, dopo aver passato un anno e mezzo con la maglia oronera addosso, è pronto a entrare nello staff del tecnico, Steve Cherundolo col quale inizierà a immagazzinare esperienza che potrebbe riportarlo, in un futuro non troppo lontano, nel calcio del Vecchio Continente.