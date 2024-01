Devi prendere lui e metterlo trequartista | Totti, chiamata all’amico De Rossi: risolvono il problema ‘in famiglia’

Roma, Totti chiama De Rossi: niente interventi sul mercato. La soluzione ai problemi della squadra si trova già a Trigoria.

Annunciato come allenatore della Roma lo scorso 16 gennaio in sostituzione dell’esonerato José Mourinho, Daniele De Rossi si prepara all’inizio ufficiale della sua avventura sulla panchina del club che da calciatore ha rappresentato e onorato per ben 18 stagioni.

Un’avventura, la seconda alla guida di un club professionistico, dopo quella alla Spal tra l’ottobre 2022 e il febbraio 2023, in cui l’ex numero 16 giallorosso dovrà dimostrarsi all’altezza di un compito tanto affascinante quanto complicato.

Un compito, che avrà inizio oggi (sabato 20 gennaio) alle 18.00 con l’impegno casalingo contro l’Hellas Verona di Marco Baroni il quale, alla disperata di ricerca di punti salvezza, proverà ovviamente a rovinare i piani alla formazione capitolina la quale, dal canto suo, non può più permettersi ulteriori passi falsi visto l’attuale distacco di cinque punti dal quarto posto della Fiorentina.

Un quarto posto che, insieme all’Europa League, i cui ottavi di finale andranno conquistati a breve nel doppio match contro gli olandesi del Feyenoord, rappresenta l’obiettivo stagionale dichiarato della società della famiglia Friedkin, la quale vuole tornare a ogni costo in Champions League a distanza di cinque anni dall’ultima partecipazione.

Roma, ecco il consiglio tattico di Totti a De Rossi: in atto già contro il Verona

Passata, come detto, nei giorni scorsi nelle mani di Daniele De Rossi, la Roma si prepara ad affrontare l’Hellas Verona di Marco Baroni nel match casalingo di oggi (sabato 20 gennaio), valevole per la 21esima giornata di campionato in Serie A.

Un match, quello in programma all’Olimpico tra giallorossi e gialloblù, in cui il neo tecnico romanista potrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 che, anche secondo Francesco Totti, perfetto interprete del modulo sperimentato da Luciano Spalletti ai tempi della sua prima esperienza dalle parti di Trigoria, potrebbe rappresentare una buona base di partenza per una squadra, quella capitolina, ancora alla ricerca di una vera e propria identità di gioco.

Roma, idea 4-2-3-1: De Rossi pronto a sfruttare il talento di Aouar

Attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Algeria, Houssem Aouar potrebbe essere la chiave di svolta di una stagione, quella della Roma da pochi giorni passata nelle mani di Daniele De Rossi, attualmente molto al di sotto di quelle che erano le aspettative di inizio stagione.

Aspettative, tuttora ben lontane dall’essere realizzate, che potrebbero però essere riavvicinate nei prossimi mesi mediante l’utilizzo dello spallettiano 4-2-3-1 che, qualora venisse davvero scelto dal neo tecnico giallorosso, potrebbe ruotare proprio attorno al poc’anzi menzionato ex numero otto dell’Olympique Lione il quale, ad oggi, è senza alcun’ombra di dubbio il centrocampista più talentuoso del gruppo capitolino.