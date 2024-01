Comunicato unilateralmente a Icardi | Torna a ‘casa’ con effetto immediato: attacco di nostalgia dei tifosi interisti

Accordo raggiunto e comunicato a tutti. La sessione invernale di calciomercato porta una clamorosa novità.

L’Inter, soprattutto quella degli ultimi venti anni, ha sempre avuto una forte colonia argentina e quindi una sorta di gemellaggio con il Paese che ha dato i natali a tanti indimenticabili campioni del calcio. Al netto del fatto che anche oggi il Capitano e bomber, nonché calciatore più rappresentativo del club, Lautaro Martinez, è di nazionalità argentina e Campione del Mondo in Qatar, è dalla fine degli anni ’90 che c’è questo forte legame tra i nerazzurri e il Paese sudamericano.

Da un capitano all’altro, infatti, l’attuale vice presidente e dirigente nerazzurro, Javier Zanetti, è arrivato all’Inter nell’estate del 1996 ed ha aperto la strada a tutti gli argentini che hanno popolato lo spogliatoio interista negli anni a venire.

Da Julio Ricardo Cruz ad Hernan Crespo, fino ad arrivare a Juan Sebastian Veron, la colonia argentina si comincia a popolare già nei primi anni che hanno visto Roberto Mancini allenatore dell’Inter. Colonia che si allarga sempre di più fino ad arrivare al massimo livello nella leggendaria squadra che nel 2009/2010 conquista lo storico Triplete. Cambiasso, Milito, Samuel, ed ovviamente Javier Zanetti furono i protagonisti argentini di quell’impresa.

Dopo il Triplete, come sappiamo, l’Inter vive un decennio abbastanza buio, ma scopre un bomber letale e con un incredibile fiuto del gol. Nell’estate del 2013, infatti, dalla Sampdoria arriva Mauro Icardi che gioca in una squadra modesta, ma diventa due volte capocannoniere e sotto porta è davvero implacabile.

Da Icardi a Banega, l’Inter sempre argentina

Icardi arriva in una squadra piena zeppa di connazionali. Ci sono ancora i vari Cambiasso, Milito, Zanetti e Samuel, tutti a fine carriera e che lasceranno da lì a pochi mesi, ma la colonia argentina è larghissima e presenta anche Ruben Botta, Campagnaro, il portiere di riserva Juan Pablo Carrizo, il fantasioso Ricky Alvarez e l’altro attaccante titolare Rodrigo Palacio.

Via, via questa colonia argentina diminuisce e Icardi diventa Capitano e si trova a guidare una squadra senza particolari obiettivi e che, anno dopo anno, fallisce miseramente il suo obiettivo di tornare in Champions. Obiettivo che non viene raggiunto nemmeno nel 2016/2017 quando, insieme ad Icardi, in squadra c’è un altro argentino molto forte: Ever Banega.

Icardi lo apprende dai giornali: Banega torna a casa

Il centrocampista fa una buona stagione all’Inter, ma a fine anno torna nel club da cui era arrivato: il Siviglia. Dopo aver alzato al cielo tre Europa League, nell’estate 2020 Banega passa ai sauditi dell’Al-Shabab, ma ora, dopo tre stagioni e mezzo, per lui è arrivato il momento di tornare a casa.

Il centrocampista ex Inter ha scelto infatti di firmare per il Newell’s Old Boys nella sua Argentina. Nelle scorse ore è arrivato anche il comunicato del club che ha ufficializzato il suo ritorno. Ecco la nota del club di Rosario: “Ever ha scelto con il cuore e ha deciso di tornare a Newells per giocare per la seconda volta nel club del suo cuore. Insieme al presidente Ignacio Astore e al direttore sportivo Ariel Michaloutsos, ha firmato il suo contratto fino al 2025. Benvenuto!”