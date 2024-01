Theo Hernandez, catastrofe sul mercato | Lo vendono ai nerazzurri già a gennaio, pronto il comunicato ufficiale

Una cessione imminente ed inaspettata in questa sessione invernale di calciomercato può sconvolgere i piani della società.

Tre assist e un gol nelle ultime quattro partite e la sensazione che Stefano Pioli abbia finalmente ritrovato del tutto uno dei suoi leader, nonché uno dei calciatori più forti ed importanti del suo Milan. Theo Hernandez, infatti, non ha vissuto una stagione semplicissima, soprattutto durante i primi mesi di questo 2023/2024.

Diversi errori in fase difensiva, ma soprattutto una mancanza di spinta e del suo apporto offensivo sulla fascia che era davvero troppo insolito se rapportato ai suoi standard negli anni rossoneri. Il Theo di inizio stagione non andava sul fondo a crossare, non provava quasi mai la conclusione e sembrava troppo bloccato in difesa a protezione del compagno di squadra e di fascia, Rafael Leao.

Tra agosto e fine dicembre per lui soltanto due gol e un assist, tra tutte le competizioni. Nelle ultime quattro uscite stagionali del Milan, tra Serie A e Coppa Italia, invece, sono arrivati, come detto, tre assist e un gol, quello bellissimo messo a segno domenica sera contro la Roma. In generale, però, la stagione di Theo Hernandez sembra sia cambiata da quando Pioli lo ha schierato da difensore centrale.

Nella totale emergenza in casa Milan, soprattutto in difesa, infatti, il francese è stato provato dal suo allenatore come centrale nella difesa a quattro, oltre che come braccetto a sinistra della difesa a tre. Il primo ruolo, però, sembra averlo responsabilizzato parecchio e le prestazioni di Theo sono migliorate tantissimo.

Centrale difensivo e leader, l’evoluzione di Theo

In tutte le sue partite da centrale difensivo c’è stata concentrazione, cosa che invece spesso è stato il suo vero e proprio Tallone d’Achille in questi anni rossoneri, forza fisica, attenzione, velocità, applicazione, bravura in fase di copertura e tanta, tanta spinta in avanti. Le prestazioni di Theo Hernandez al centro della difesa hanno meravigliato un po’ tutti e lasciato tanta soddisfazione all’allenatore.

Il Milan ha trovato un giocatore duttile che può agire in tre ruoli diversi. Può fare il terzino sinistro e continua a farlo splendidamente come ha dimostrato contro la Roma in campionato; può fare il centrale in una difesa a quattro e può fare il braccetto di sinistra in un’ipotetica retroguardia a tre. In tutti questi discorsi tattici, però, resta l’importanza clamorosa di uno dei calciatori più forti della rosa, nonché di uno dei laterali sinistri più forti e completi al Mondo.

A sinistra non c’è spazio, Bartesaghi parte in prestito?

In questi anni il Milan non ha però saputo trovare una sua vera alternativa su quella fascia. Ricardo Rodriguez non voleva fare la riserva ed è stato venduto dopo pochi mesi dall’arrivo di Theo, Ballo Touré ha fallito e non ha quasi mai convinto; Florenzi è solo una soluzione di ripiego sulla fascia sinistra, essendo nato e cresciuto come esterno destro.

Alcune speranze concrete di trovare il vice Theo, però, arrivano dal mercato e dalla Primavera. Alex Jimenez, infatti, ragazzo classe 2005 che può essere impiegato sia a destra che a sinistra, piace molto e sembra avere ampi margini di crescita. Filippo Terracciano, appena acquistato dal Verona, può ricoprire più ruoli, tra cui anche quello di terzino sinistro. Sembra esserci sempre meno spazio, invece, per Davide Bartesaghi, altro ragazzo giovane proveniente dalla Primavera rossonera. Il classe 2005 è stato richiesto in prestito dal Pisa in Serie B ed il Milan sta pensando alla sua cessione temporanea per fargli maturare esperienza importante.