Non mettere più piede a Bergamo | Gasperini, scelta fortissima: tagliato fuori il nuovo acquisto, si accasa a pochi km

Gasperini scarica il difensore: arrivato in estate, per lui l’avventura con l’Atalanta è già finita. Andrà a cercare fortuna a pochi chilometri di distanza.

La fantastica vittoria di lunedì sera contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, schiantato per 5-0, ha riavvicinato prepotentemente l’Atalanta di Gian Piero Gasperini alla zona Champions League. Una zona Champions League che, distante attualmente appena un punto, rappresenta l’obiettivo stagionale dichiarato della formazione orobica.

Una formazione, quella allenata dal tecnico piemontese, che, seppur reduce da un rendimento a tratti altalenante, si trova comunque a ridosso della quarta posizione, in semifinale di Coppa Italia (contro la Fiorentina) e agli ottavi di finale di Europa League.

Traguardi intermedi, questi, che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione la quale, si spera, possa concludersi con la vittoria di un trofeo sfiorato recentemente solo nell’annata 2020-2021. Un’annata, quella, che vide la Dea uscire sconfitta dalla finale di Coppa Italia giocata a Reggio Emilia contro la Juventus al tempo guidata da Andrea Pirlo.

Dopo quella vittoria solamente sfiorata, i bergamaschi non sono infatti riusciti, nelle stagioni 2021-2022 e 2022-2023, a ripetere quanto di buono fatto nell’annata ’20-’21 poc’anzi menzionata la quale, tra le altre cose, fu l’ultima a essere conclusa con un posizionamento Champions.

Atalanta, Bakker verso l’addio: Gasperini scarica il difensore olandese

Quinta in classifica in Serie A, con appena un punto di ritardo sul quarto posto della Fiorentina, l’Atalanta di Gian Piero Gasperimi pone lo sguardo sul calciomercato e valuta la possibilità di cedere alcuni suoi giocatori, poco utilizzati nella prima parte di stagione dal tecnico piemontese.

Giocatori come Mitchel Bakker che, impiegato complessivamente in 12 occasioni (otto in Serie A e quattro in Europa League), per un totale di appena 328 minuti, potrebbe lasciare Bergamo nei prossimi giorni per andare a cercare maggiore continuità in un’altra squadra.

Atalanta, Bakker saluta Bergamo: va al Monza in prestito con diritto di riscatto

Ingaggiato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen lo scorso 7 luglio, Mitchel Bakker potrebbe salutare l’Atalanta nei prossimi giorni per legarsi al Monza di Raffaele Palladino. Visto lo scarso utilizzo da parte di Gian Piero Gasperini, il difensore olandese avrebbe infatti avanzato alla società orobica la richiesta di essere ceduto a un’altra squadra con il chiaro obiettivo di giocare con maggiore continuità.

Una maggiore continuità che, stando a quanto venuto a galla recentemente, è pronto a garantirgli fin da subito il club brianzolo il quale, salvo dietrofront dell’ultim’ora, dovrebbe prelevarlo a breve dalla Dea con la formula del prestito con diritto di riscatto.