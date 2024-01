“Che cattiveria…” | Yildiz, non sei sempre stato questo: spunta il video in rete, la Juve lo teneva nascosto

In rete spunta un video di Yildiz in una veste inedita, sorprende per il suo atteggiamento, la Juventus lo teneva nascosto

In questo ultimo mese la Juventus è riuscita a diventare più incisiva in fase offensiva aumentando la sua media realizzativa. Adesso i bianconeri fanno davvero paura. La solidità difensiva è rimasta intatta e il centrocampo inizia a manovrare con più velocità, con fraseggi che consentono alle punte di avere più occasioni ed essere più pericolosi. Tutti i centravanti stanno beneficiando di questo, chiamati in causa a rotazione da Max Allegri.

L’unico ai margini del progetto tecnico nel reparto offensivo bianconero è Moise Kean, con l’ipotesi che il bomber italiano sia spedito in prestito negli ultimi giorni di mercato per consentire di giocare di più e di avere più chance di essere convocato con la Nazionale per gli Europei.

Sta trovando sempre più spazio Kenan Yildiz, esploso dopo essere stato messo alla prova dal tecnico livornese, e subito decisivo sia in campionato che in Coppa Italia, con numeri da vero campione, a dimostrazione che la dirigenza ha scoperto un talento che non si vedeva a Torino dai tempi di Paul Pogba.

Il suo inserimento in prima squadra e spesso dal primo minuto in campo ha messo pure più competizione ai compagni di reparto che subentrano con la voglia di spaccare la partita e di sovvertire le flessibili gerarchie di Allegri, che sta traendo vantaggio da questa rotazione.

Il video di Yildiz che ha fatto il giro dei social

Sulla piattaforma social X è apparso un video di Yildiz quando giocava nell’under 11 del Bayern Monaco in cui già si notava la sua classe e il suo agonismo, come testimonia la forza con cui batte il cinque all’avversario, tanto che un utente ha commentato con: “Che cattiveria“.

La voglia di emergere era già palpabile e il giovane turco ha aspettato il suo momento e adesso si sta prendendo la scena, cercando di contribuire alla corsa Scudetto della sua squadra, quanto mai motivata a rovesciare i pronostici che sono dalla parte dell’Inter, grande favorita alla vittoria.

Kenan Yildiz 🇹🇷 Bayern Monaco U11 🤹‍♂️

(7 anni fa) pic.twitter.com/9jyiCg0stL — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ 😛🤍🖤 (@pazzamentejuve) January 18, 2024

Manca poco allo scontro diretto contro l’Inter

La Juventus sarà di scena nel weekend sul difficile campo di Lecce. In caso di tre punti sarà sorpasso sui nerazzurri, impegnati nella Supercoppa Italiana in Arabia.

Poi la sfida casalinga contro l’Empoli prima dello scontro diretto del primo weekend di febbraio a San Siro, che potrebbe dire molto sulle velleità bianconere di lottare fino in fondo per il titolo nazionale.