Mister, grazie di tutto ma io raggiungo Cuadrado | Tradimento in casa Allegri: vuole vincere lo scudetto con loro

Dopo il passaggio di Cuadrado all’Inter da svincolato dopo l’esperienza alla Juve, un altro calciatore potrebbe compiere lo stesso percorso.

La lotta Scudetto si fa sempre più incandescente. Dopo le polemiche arbitrali di qualche giorno fa, a scaldare l’ambiente ci hanno pensato le parole di Massimiliano Allegri che, in modo del tutto bonario e senza doppi fini, nel post Juve-Sassuolo, ha paragonato la sua squadra alle guardie che inseguono i ladri, paragonando l’Inter a questi ultimi.

Dichiarazioni del tutto innocue che però non sono piaciute in casa nerazzurra. La lotta Scudetto in Italia, si sa, soprattutto quando di mezzo ci sono Inter e Juventus, le due squadre più seguite e tra cui c’è più rivalità dell’intero panorama calcistico nostrano, si basa anche su questi piccoli battibecchi e su ogni particolarità e dettaglio che può fare la differenza.

Tra le due squadre, intanto, continuano ad esserci due punti di differenza, con l’Inter capolista e la Juventus che insegue. Con il Milan a nove punti dai nerazzurri e ormai un po’ troppo distante, quello tra bianconeri e interisti sembra essere un duello che si protrarrà fino a maggio e che si deciderà solo nelle battute finali.

L’Inter si trova in Arabia Saudita dove sta disputando le Final Four di Supercoppa Italiana. Per questa ragione il suo impegno della 21esima giornata di campionato, contro l’Atalanta, è stato rimandato e si disputerà a fine febbraio. La Juve ha così l’occasione, vincendo domenica sera a Lecce, di superare i nerazzurri in classifica e, magari, battendo anche l’Empoli nel turno successivo, presentarsi allo scontro diretto di San Siro, tra due domeniche, davanti ai rivali.

Conte e Marotta per interrompere l’egemonia bianconera

Vedremo cosa ci dirà il campo che, almeno fin qui, sembra premiare come favorita l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, del resto, è da qualche stagione che viene considerata più forte e più pronta della Juventus. Prima degli Scudetti targati Milan e Napoli, infatti, furono proprio i nerazzurri, nella stagione 2020/2021, ad interrompere la serie record di nove scudetti consecutivi dei bianconeri.

Per tornare a vincere il campionato dopo ben undici stagioni e interrompere l’egemonia juventina, la società interista ha dovuto attingere a tesserati ex Juventus. Notevole è stato l’apporto per esempio di Beppe Marotta, ex amministratore delegato bianconero ed ora dirigente interista. Così come importantissimo è stato il ruolo di Antonio Conte che nell’estate del 2019 si è seduto sulla panchina della Beneamata.

Da Conte e Marotta a Douglas Costa? L’Inter ci riprova

In passato furono Ibrahimovic e Vieira, dopo lo scandalo Calciopoli, a trasformare l’Inter da perdente a vincente ed aiutare la squadra, allora allenata da Roberto Mancini, ad aprire un ciclo vincente che culminò con il Triplete. Oltre a Conte, poi sostituito da Simone Inzaghi, e Marotta, in estate il club nerazzurro ci ha provato anche ingaggiando Juan Cuadrado, bandiera della Juventus che da svincolato ha firmato con i milanesi.

Con Cuadrado non è andata benissimo, come sappiamo, ma ora Marotta e Ausilio potrebbero riprovarci. L’Inter, infatti, sarebbe interessata a mettere sotto contratto il brasiliano Douglas Costa che nella Juventus ha militato dal 2017 al 2020. Ora, l’esterno 33enne, dopo le esperienze con il Gremio e i Los Angeles Galaxy è svincolato, e fa gola a tanti club.