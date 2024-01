È la prima volta nella storia del Napoli | De Laurentiis ingaggia un crack in difesa: l’annuncio segna un singolare record

Il Napoli ha individuato il suo nuovo difensore, il suo arrivo segna un record per il club partenopeo, ecco di cosa si tratta e il suo nome

La vittoria all’ultimo minuto contro la Salernitana nel derby campano dell’ultimo turno di campionato ha avvicinato il Napoli al quarto posto, adesso distante tre lunghezze grazie al contemporaneo passo falso della Fiorentina, bloccata sul pari all’Artemio Franchi da un Udinese mai doma e in vantaggio fino a pochi minuti dal termine. La prestazione è stata ancora al di sotto delle potenzialità della rosa ma erano necessari solo i tre punti.

Con questi presupposti gli azzurri sono sbarcati in Arabia dove, da campioni d’Italia in carica, affronteranno la Supercoppa Italiana nell’inedita forma della final four, affrontando prima la Fiorentina e, nel caso di vittoria, una tra Inter e Lazio.

Alzare il trofeo sarebbe un incentivo soprattutto morale per risollevare in parte una stagione fin qua molto deludente. Walter Mazzarri dovrà fare a meno del suo bomber, Victor Osimhen, impegnato nella Coppa d’Africa con la sua Nigeria.

Il suo ritorno in Italia, che potrebbe coincidere con il doppio scontro di Champions contro il Barcellona, e il mercato di gennaio sono altri motivi per rilanciare una squadra che ha bisogno di autostima per tornare in alto e a mostrare un calcio propositivo.

Il Napoli è sempre più Made in Danimarca, dal Paese scandinavo ecco il rinforzo in difesa

Il club partenopeo ha avviato i contatti con l’entourage di Victor Nelsson, difensore danese classe ’98 attualmente in forza al Galatasaray, club a cui è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2026.

Nel caso del suo approdo il Napoli avrebbe per la prima volta due danesi in rosa, dato che già Lindstrom milita nel capoluogo campano. Si tratterebbe del terzo danese nella storia del Napoli. Il primo fu Harald Nielsen, attaccante classe 1941.

Le ultime sul mercato del Napoli, due settimane decisive per De Laurentiis

Il Napoli deve ancora sfruttare il tesoretto che Aurelio De Laurentiis ha racimolato con la cessione di Elmas in Bundesliga. 25 milioni che servono per rinforzare la rosa, magari in più reparti date le difficoltà in varie zone del campo.

Molto vicina la firma di Ngonge, giovane talento dell’Hellas Verona che ha impressionato nella sua prima esperienza in Serie A e che potrebbe svolgere il ruolo di vice Osimhen, apprendendo trucchi proprio dal campione africano.