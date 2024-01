Con Mourinho va via anche Rui Patricio | Pazza idea per sostituirlo: l’erede di Casillas a parametro 0

Il portoghese, fortemente voluto dallo Special One, potrebbe non essere più nei piani della società. Arriva un nuovo portiere.

Terremoto, rivoluzione, cambiamento. In qualsiasi modo la si voglia descrivere la situazione in casa Roma, dopo la decisione dei Friedkin di esonerare José Mourinho, ha totalmente spiazzato tutti. Dai tifosi agli addetti ai lavori, dai giornalisti ed opinionisti agli stessi calciatori della squadra giallorossa.

Nessuno si aspettava la decisione che nella mattina di martedì 16 gennaio è stata presa dalla proprietà americana della Roma. O, meglio, nessuno se l’aspettava in questo momento e con queste modalità. Di certo c’è che ormai era chiaro a tutti quanto il rapporto tra l’allenatore portoghese e la società fosse arrivato ai minimi storici, ma è abbastanza chiaro come questa decisione si attendeva per la fine della stagione.

Ora, visto anche l’addio, annunciato qualche settimana fa, al direttore sportivo Tiago Pinto, c’è in corso un cambiamento radicale in casa giallorossa con una sorta di deportoghesizzazione della squadra. Eh sì, perché, oltre agli addii e ai licenziamenti di José Mourinho e del ds lusitano, si attende anche un’offerta ufficiale per poter interrompere anzitempo il rapporto con il centrocampista Renato Sanches, ma non solo.

Potrebbe essere terminata qui anche l’esperienza a Roma del portiere Rui Patricio. Il 35enne storico estremo difensore della Nazionale portoghese era arrivato nella Capitale durante l’estate del 2021, fortemente voluto da José Mourinho. Senza il suo sponsor principale e con le feroci critiche di tutta la piazza, l’ex portiere di Sporting Lisbona e Wolverhampton potrebbe salutare anche in questa sessione invernale di calciomercato.

Rui Patricio out. Con De Rossi spazio a Svilar, oppure…

Già nell’ultimo match di campionato contro il Milan, Mourinho aveva preferito il giovane Svilar all’esperto Rui Patricio. Ora, il nuovo allenatore Daniele De Rossi potrebbe continuare su questa strada, cercando anche di rendere ancora più giovane una formazione titolare che può contare sull’apporto di tanti ragazzi interessanti.

La società giallorossa cercherà di rinforzare la rosa, ma non potrà farlo se prima non ci saranno delle entrate in termini di cessioni e dei risparmi considerevoli in termini di ingaggi dei calciatori attualmente in rosa. Ecco che, quindi, la possibile cessione di Rui Patricio, già a gennaio, potrebbe portare il club giallorosso ad una rivoluzione in porta e all’ingaggio dello svincolato David De Gea.

Rui Patricio via? Ecco l’alternativa già pronta

Lo spagnolo ex Manchester United ha appena 32 anni, ma dopo la fine del suo rapporto con i Red Devils, è rimasto svincolato. In estate ha rifiutato alcune proposte che gli sono arrivate dall’Arabia Saudita, mentre in queste settimane si è parlato insistentemente della possibilità concreta di tornare in Premier League, con il Newcastle diretto interessato al suo ingaggio.

La Roma resta sullo sfondo. Le sue alte richieste di ingaggio scoraggiano l’affare, ma in queste settimane tutto potrebbe cambiare. D’altronde, da Dybala a Lukaku; da Wijnaldum a Renato Sanches, i Friedkin in questi anni ci hanno abituato a colpi ad effetto, a zero o in prestito, che sembravano impossibili, ma che poi sono divenuti realtà.