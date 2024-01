Vi prego, mi potete riprendere? | Fece concorrenza a Ibrahimovic, ora si ripresenta a Milanello per una nuova chance

Nella passata stagione è stato compagno di reparto, nonché concorrente per un posto da titolare di Ibra, ora vuole tornare.

Una delle squadre italiane protagoniste di questa sessione di calciomercato invernale è sicuramente il Milan che, dopo aver fatto rientrare con anticipo Matteo Gabbia dal prestito al Villareal e acquistato Filippo Terracciano dal Verona, sta cercando in tutti i modi di convincere il Torino a cedere il suo Capitano, Alessandro Buongiorno, se non per gennaio almeno per il prossimo giugno.

Anche durante l’estate scorsa il Milan è stato tra i protagonisti del calciomercato. La rivoluzione targata Cardinale portò il club a licenziare Maldini e Massara e ad affidare tutto il mercato a Furlani, Pioli e Moncada. La sessione estiva vide arrivare dieci calciatori nuovi a Milanello e, allo stesso tempo, la cessione di diversi calciatori che erano stati fortemente voluti dall’ex capitano storico del Diavolo.

Oltre alla cessione di Tonali al Newcastle, per circa 80 milioni di euro, i dirigenti rossoneri hanno cercato di piazzare ad altre squadre quei calciatori che, in un modo o nell’altro, non rientravano più nei piani societari o dell’allenatore. E, così, dopo la cessione di Rebic al Besiktas, sono stati ceduti in prestito, sia oneroso che secco, con diritto di riscatto, i vari Origi, Ballo Touré, Messias, De Ketelaere e Saelemaekers.

L’opzione per il riscatto di Messias è già scattata ed il brasiliano sarà acquistato a titolo definitivo dal Genoa durante la prossima estate. Sono molto probabili anche i riscatti dei due calciatori della nazionale belga che, in un modo o nell’altro, stanno convincendo rispettivamente Atalanta e Bologna. La società rossonera, quindi, si troverà, grazie alla cessione definitiva di questi calciatori, con un bel gruzzoletto di milioni da poter reinvestire sul mercato.

Mercato Milan, la situazione dei calciatori ceduti in prestito

Diverso, invece, il discorso che riguarda Ballo Touré e Divock Origi. Il primo è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Fulham, ma non sta giocando quasi mai e difficilmente sarà riscattato. L’attaccante belga era arrivato a Milano dopo essersi svincolato dal Liverpool e doveva fungere da vice Giroud, cercando di non far rimpiangere troppo Zlatan Ibrahimovic ormai indirizzato verso il Torino.

Con soli due gol realizzati nell’intera stagione, in realtà, Origi, che poteva essere anche un forte concorrente di Ibra per una maglia da titolare, è stata una delle più grosse delusioni del mercato rossonero degli ultimi anni. La società è riuscita comunque a cederlo in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forrest in estate, ma anche in Premier le cose non stanno andando per il meglio.

Origi, con il Nottingham è già finita. Ipotesi MLS

La sua seconda esperienza inglese, infatti, sembra già essere arrivata al capolinea. Con l’arrivo del portoghese Nuno Espirito Santo sulla panchina del Nottingham, Origi sembra essere completamente sparito dai radar. Il suo prestito potrebbe essere già interrotto con sei mesi di anticipo, dopo soltanto 9 presenze in Premier League di cui due da titolare, l’ultimo spezzone contro il Bournemouth lo scorso 23 dicembre.

Secondo quanto riferito da Sky Sport ora il belga sarebbe finito nel mirino di alcuni club americani che militano nella MLS. In vista del prossimo draft, infatti, sono Cincinnati, Los Angeles Fc e Fc Dallas ad essere interessate ad Origi, con il Milan che spera. Dovesse tornare a Milanello, infatti, il classe 1995 peserebbe ancora parecchio sulle casse rossonere, con un ingaggio da 4 milioni netti di euro fino al 2026.