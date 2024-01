Giuntoli, ma quale Bernardeschi? | Meeting sottotraccia con Guardiola: a lui l’attaccante non serve più

I bianconeri alla ricerca di calciatori di qualità per ridurre il gap con l’Inter. Un aiuto potrebbe arrivare proprio dal City.

Campionato e Coppa Italia stanno parlando abbastanza chiaro: la Juventus è una squadra con delle potenzialità importanti, piena di giovani di talenti e che Massimiliano Allegri sta facendo rendere oltre le più rosee aspettative.

Secondo posto in campionato, rotta serrata con l’Inter e semifinali di Coppa Italia già conquistata in un trofeo in cui al momento i bianconeri sembrano essere la favorita numero uno. Tutto questo nonostante un mercato estivo che ha portato il solo Weah e una critica che continua a pensare che i nerazzurri siano molto più forti dei rivali juventini.

In realtà quest’ultima considerazione pare anche abbastanza oggettiva e, per non rischiare di avere troppi rimpianti poi a fine maggio, la società bianconera sta valutando le varie opportunità che il mercato offre per cercare di rinforzare la squadra e ridurre quanto più possibile il gap tecnico proprio con l’Inter capolista.

Nelle prossime ore, per esempio, dovrebbe essere ufficiale l’acquisto di Tiago Djalò, difensore portoghese proveniente dal Lille che la Juve ha soffiato proprio all’Inter che aveva inizialmente bloccato l’ex Milan, ma per la prossima estate. Poi, si continua a parlare di un rinforzo a centrocampo con il nome dell’ex Capitano del Liverpool, Jordan Henderson che potrebbe arrivare a Torino in prestito per 18 mesi.

Mercato, Mijatovic chiude gli spazi a Bobb

Cristiano Giuntoli, però, continua a monitorare il mercato estero per cercare di scovare qualche opportunità in giro per l’Europa. Possibilità che potrebbero per esempio arrivare direttamente da Manchester.

Il City di Guardiola, infatti, sembra aver chiuso per un giovane molto promettente. Si tratta, secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, di Jovan Mijatovic, stellina classe 2005 che attualmente milita nella Stella Rossa. Il ragazzo sta disputando una grande stagione in patria e ha già collezionato 8 gol e due assist in 14 presenze.

Mercato, Juve su una stellina del City

Mijatovic ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, ma sarebbe ad un passo dal firmare per il Manchester City. Un ulteriore arrivo in quella zona del campo, però, costringerebbe Guardiola a fare delle scelte e quindi ci potrebbe essere meno spazio per uno dei ragazzi che si sono maggiormente messi in mostra in questa prima parte di stagione.

Parliamo di Oscar Bobb, esterno d’attacco norvegese che ha fatto intravedere tutte le sue qualità soprattutto in Champions League. Con l’arrivo di Mijatovic il 20enne di Oslo potrebbe partire in prestito e la Juve resta alla finestra, cercando di capire la fattibilità dell’operazione.