Colpo esotico in Serie A: James Rodriguez | De Laurentiis ci perse la testa, ma alla fine andrà dai rivali di sempre

Bomba in Serie A: arriva James Rodriguez. L’attaccante colombiano lascia il San Paolo e sbarca in Italia. Firmerà per gli acerrimi rivali del Napoli.

Il fascino che la Serie A aveva negli anni ’80 e ’90 del Novecento è ormai svanito. Sebbene tuttora rientrante nel gruppo dei cinque migliori campionati europei, il massimo torneo italiano non è più meta ambita di giovani (potenziali) campioni desiderosi di affermarsi a grandi livelli.

Grandi livelli che, ora come ora, i talenti puntano a raggiungere soprattutto mediante trasferimenti nei più ricchi e prestigiosi club della Premier League che, considerata da molti tifosi e addetti ai lavori il campionato più bello e spettacolare del mondo, sembra essere l’unica in grado di reggere il confronto con gli altrettanto abbienti campionati del Medio Oriente.

Campionati, questi ultimi, che, specialmente nell’ultimo anno, sembrano intrapreso una sorta di “politica di scippo” nei confronti del calcio europeo il quale, proprio nel corso degl ultimi mesi, è stato abbandonato da molti fuoriclasse, i quali non hanno saputo giustamente dire no, nella maggior parte dei casi, a contratti faraonici, talvolta privi di senso, messi sempre sul piatto da società arabe, qatariote, emiratine e via dicendo.

Società che, volendo essere un po’ cattivi, stanno privando la Serie A di quel suo triste ruolo di “campionato in cui andare a svernare a fine carriera” acquisito negli ultimi anni. Un ruolo che, per quanto appunto triste, potrebbe però essere conservato ancora per un po’, vista la forte volontà di un direttore generale di un club di massima serie di portare nel Bel Paese un campione come James Rodriguez.

Salernitana, Sabatini stuzzica l’Arechi: il dg granata tenta il colpo James Rodriguez

Seguito dal Napoli nell’estate 2010, durante la quale lasciò il Banfield per legarsi al Porto, James Rodriguez potrebbe clamorosamente sbarcare in Serie A nelle prossime settimane. Stando alle clamorose voci di mercato venute a galla in queste ore, l’attaccante colombiano sarebbe finito nel mirino del direttore generale della Salernitana, Walter Sabatini.

Tornato a Salerno lo scorso 19 dicembre, dopo la salvezza conquistata al termine della stagione 2021-2022, il dirigente umbro avrebbe infatti proposto al presidente Iervolino la pazza idea di andare a prelevare il talento ex Real Madrid e Bayern Monaco dai brasiliani del San Paolo. Una trattativa sicuramente complicata, quella per il classe ’91 attualmente impegnato in Brasile che, qualora andasse in porto, metterebbe a disposizione di Pippo Inzaghi un elemento di indubbio valore che potrebbe rivelarsi più che fondamentale nella corsa alla salvezza dei campani.

Salernitana, non solo James Rodriguez: i granata seguono anche Jerome Boateng

Rimasto senza contratto dopo la fine della sua esperienza in Ligue 1 all’Olympique Lione, Jerome Boateng è l’altro pezzo da 90, oltre James Rodriguez, che il direttore generale della Salernitana, Walter Sabatini è pronto a portare in Serie A per la seconda parte di stagione.

Una seconda parte di stagione che, iniziata lo scorso fine settimana con la prima giornata del girone di ritorno, vedrà la formazione di Pippo Inzaghi impegnata inevitabilmente nella corsa alla salvezza. Una salvezza, distante attualmente sei punti, sulla quale i tifosi granata sperano possa scrivere il suo nome l’ex difensore del Bayern Monaco il quale, fermo ai box ormai da sei mesi, potrebbe scegliere proprio Salerno per chiudere una carriera, la sua, lunga e piena di successi.