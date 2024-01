Ci hanno assegnato un arbitro interista | Juve, protesta contro la designazione: i tifosi gridano alla ‘Marotta League’

Un arbitro “interista” per Lecce-Juventus: scoppia la polemica social dei tifosi bianconeri. La “Marotta League” colpisce ancora.

Inter-Verona è terminata da un pezzo, eppure ancora continua a far parlare tifosi (soprattutto juventini e milanisti), e semplici appassionati che tuttora non si capacitano di quanto accaduto a San Siro nel primo pomeriggio di sabato 6 gennaio 2024.

Una partita, quella tra nerazzurri e gialloblù giocata all’ora di pranzo del giorno dell’Epifania, segnata dall’evidente errore dell’arbitro Fabbri il quale, negli istanti precedenti al 2-1 nerazzurro siglato da Davide Frattesi nei minuti di recupero del secondo tempo, non ravvisa, nonostante la segnalazione del Var Nasca, un evidente intervento falloso di Alessandro Bastoni nei confronti dello scaligero, Duda.

Un fallo, sicuramente non di grande entità com’è sembrato in diretta tv, che però avrebbe richiesto l’intervento del direttore di gara il quale, giustificandosi immediatamente coi colleghi davanti agli schermi con l’analisi del comportamento del centrocampista veronese che prima lo avrebbe guardato salvo poi andare di nuovo a terra, commette, come detto, un grave errore perché, esagerazione o no, il fallo sul numero 33 dell’Hellas c’è tutto.

Magari la partita sarebbe terminata in pareggio, magari avrebbe vinto comunque il Biscione (ricordiamo che la formazione veneta ha anche sbagliato un rigore nel finale che sarebbe valso il 2-2), fatto sta che da Inter-Verona del 6 gennaio è iniziato a circolare prepotentemente sui social l’hashtag “Marotta League“. Un hashtag, utilizzato particolarmente da molti tifosi juventini e milanisti, i quali, ormai a distanza di giorni, continuano a sostenere la propria teoria complottista secondo la quale lo scudetto 2023-2024 finirà inevitabilmente in Viale della Liberazione.

Lecce-Juventus, a Doveri il match del Via del Mare che chiuderà la 21esima giornata

Reduce dal fantastico successo interno sul Sassuolo di Alessio Dionisi, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a volare in quel di Lecce per il posticipo domenicale che chiuderà il quadro della 21esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella tra giallorossi e bianconeri in programma allo Stadio Via del Mare alle 20.45, la cui direzione è stata affidata a Daniele Doveri della sezione di Roma 1, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti, Berti e Ricci e dal quarto uomo, Perenzoni. Var e Avar affidati, invece, rispettivamente a Valeri e Abisso.

Doveri, da Inter-Juventus di Supercoppa allo zainetto nerazzurro sfoggiato in aeroporto

Come detto, Daniele Doveri arbiterà Lecce-Juventus, in programma allo Stadio Via del Mare domenica alle 20.45. Un arbitro, il fischietto toscano, non particolarmente visto di buon occhio dai tifosi della Vecchia Signora che, ancora oggi, gli contestano il rigore assegnato all’Inter per un fallo di De Sciglio su Dzeko, durante la finale di Supercoppa Italiana giocata a San Siro il 12 gennaio 2022.

Una sfida, quella, vinta 2-1 dai nerazzurri, in seguito alla quale il direttore di gare classe ’77 attirò su di sé l’attenzione di addetti ai lavori, media e tifosi per aver sfoggiato nell’aeroporto di Capodichino, prima di Napoli-Inter del 12 febbraio 2022, uno zainetto nerazzurro del quale si scorgeva chiaramente il logo del club meneghino. Una notizia, questa, rivelatasi poi una totale montatura, dal momento che la foto in questione non fu scattata in realtà nell’aeroporto partenopeo, bensì a Milano esattamente un mese prima proprio in seguito alla finale di Supercoppa vinta dall’Inter la quale, com’è consuetudine dei club che ospitano grandi eventi, regalò al direttore di gara un proprio gadget come segno di ringraziamento.