Con questo, la sua carriera è praticamente finita | Dybala, doccia ghiacciata: gliel’hanno fatto sapere così

Carriera al bivio dopo le ultime notizie che lo volevano di nuovo in campo e pronto a tornare quello di un tempo.

La notizia dell’esonero di José Mourinho dalla panchina della Roma è stata una doccia fredda per i tanti tifosi giallorossi che lo vedevano come condottiero ed unico in grado di portare in alto la squadra, ma soprattutto per diversi calciatori che avevano legato parecchio con lo Special One e avevano scelto il club giallorosso solo ed esclusivamente per la presenza ed il carisma del tecnico portoghese.

Tra questi c’è sicuramente Paulo Dybala che ormai da anni, però, vede la sua carriera e la continuità delle sue prestazioni condizionata dagli infortuni. Problemi e noie muscolari frequenti che ne limitano di tanto il suo apporto alla squadra e che diminuiscono a dismisura in suo numero di presenze stagionali. Problemi che si stanno ripresentando alla Roma, dopo che avevano già condizionato gli ultimi anni con la maglia della Juventus.

Con i bianconeri Dybala, però, si è tolto parecchie soddisfazioni. Una finale di Champions League e cinque scudetti consecutivi sono i traguardi più importanti raggiunti, quasi sempre con l’argentino protagonista. L’attuale fantasista della Roma arriva a Torino nell’estate del 2015 per 40 milioni di euro dopo essere esploso a Palermo.

L’inizio non è dei migliori. Nella stagione 2015/2016, infatti, la Juve parte malissimo e, ad inizio novembre, si trova addirittura a ridosso della zona retrocessione. Dybala gioca poco e Massimiliano Allegri lo impiega con il contagocce come spesso fa con i giovani in quegli anni. Tutto cambia, però, dopo un derby di Torino deciso da Cuadrado in pieno recupero e dopo un suo gol al Milan.

Le magie di Dybala e il gol scudetto di Zaza

Da lì in poi, la Juve e Dybala marciano a ritmi da record e non smettono più di vincere. Buffon a marzo batte il record di Sebastiano Rossi di minuti con la porta inviolata, mentre i bianconeri vincono per quasi un intero girone. La rimonta al Napoli è completata e a maggio i bianconeri si aggiudicano, anche abbastanza agevolmente, il loro quinto scudetto consecutivo, il secondo con Max Allegri in panchina.

Uno dei gol decisivi per quel traguardo fu quello realizzato da Simone Zaza quasi al 90′ nel big match di metà febbraio tra Juventus e Napoli. Un tiro deviato da un difensore azzurro che si insacca alle spalle di Reina e regala la vittoria e il primato solitario in classifica ai bianconeri. Da lì in poi sarà fuga solitaria e scudetto.

Dal gol scudetto all’inattività, Zaza carriera già finita?

Zaza in quella stagione realizzò 5 reti in 19 presenze, prima di essere ceduto al West Ham dopo il grande Europeo disputato con l’Italia di Antonio Conte, macchiato dall’errore dal dischetto nei quarti di finale contro la Germania. La carriera dell’attaccante di Policoro, da lì in poi, ha avuto una parabola discendente, ma lo ha visto comunque vestire le maglie del West Ham, del Valencia e del Torino.

Il club granata è stato anche l’ultimo di Simone Zaza che, dopo quattro stagioni al Torino, attualmente è svincolato dal 31 agosto 2022 e non scende in campo addirittura da quasi due anni, 18 marzo 2022. Tra infortuni, risoluzione del contratto e mancati accordi, infatti, da quel momento si sono perse le tracce dell’ex attaccante di Juve e Nazionale che, a soli 32 anni, potrebbe aver già chiuso con il calcio giocato.