Giuntoli, attacco di ‘Marottismo’: torna di moda il parametro 0 | Dopo Djalò, risparmiati altri 25 milioni di euro

Cristiano Giuntoli si sta specializzando nei parametri zero, la difesa della Juventus è sistemata con due colpi di caratura internazionale

Mancano meno di venti giorni allo scontro diretto tra Inter e Juventus a San Siro, una sfida con vista Scudetto tra le due squadre che più sono state continue nei risultati in questa prima parte di campionato. Se i nerazzurri partivano con i favori dei pronostici dopo la finale di Champions League e i mesi primaverili in crescita a livello di gioco e di consapevolezza, nessuno si aspettava i bianconeri così in alto a gennaio.

L’assenza di competizioni europee ha consentito alla squadra guidata da Max Allegri di concentrarsi sulla Serie A ma una rosa in gran parte confermata rispetto a quella della passata stagione ha sorpreso con il loro rendimento, soprattutto per quanto riguarda la tenuta della fase difensiva.

Se il centrocampo fa ancora fatica a ingranare con il fraseggio di palla, risultando spesso macchinoso e con poca fantasia, è il reparto arretrato ad aver garantito solidità e prestazioni di alto livello che hanno permesso con il minimo sforzo di vincere partite equilibrate e con pochi sprazzi.

Eppure l’unico colpo in entrata di questo mercato invernale sarà un nuovo difensore. Si tratta di Djalò, proveniente dal Lille. A un passo grazie a 3 milioni e mezzo che saranno versati nelle casse dei francesi per battere la concorrenza proprio dell’Inter che aspettava luglio per farlo firmare a zero.

La Juventus e la difesa rinforzata con parametri zero

Un piccolo sacrificio economico necessario per Cristiano Giuntoli che si sta trasformando in Beppe Marotta per quanto riguarda il fiuto di prelevare giocatori a basso costo o da svincolati, tanto che un altro difensore è nel mirino dei bianconeri.

Si tratta dello spagnolo Mario Hermoso, in forza all’Atletico Madrid ma con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Solo cinque presenze per lui in questa stagione e il classe 1995 è un obiettivo in caso del mancato rinnovo, dato che la sua valutazione attuale è di 25 milioni, che sarebbero così risparmiati.

Il contributo di Cristiano Giuntoli nei primi mesi da direttore sportivo della Juve

Con la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus avrà a disposizione maggiore liquidità economica per il prossimo mercato estivo.

Questo consentirà maggiori margini di manovra a Giuntoli che al momento non ha potuto fare molto, se non riuscire a rinnovare alcuni contratti importanti tra cui quello di Adrien Rabiot.