43 milioni di euro piovuti dal cielo | Piero Ausilio, UFFICIALE la cessione da record: appianati i debiti stagionali

Piero Ausilio fa la magia: il direttore sportivo dell’Inter fa incassare alla società 43 milioni di euro. Dall’altra parte non capiscono niente.

Pronta a volare A Riad, in Arabia Saudita dove venerdì affronterà la Lazio di Maurizio Sarri nelle semifinali di Supercoppa Italiana, l’Inter di Simone Inzaghi si gode il suo ottimo momento di forma che l’ha condotta a occupare la prima posizione in Serie A con cinque punti di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

Un primo posto, quello occupato attualmente con 51 punti, che i nerazzurri hanno guadagnato nel corso della prima metà della stagione anche grazie a una campagna acquisti mirata che ha portato all’ombra della Madonnina giocatori di assoluto valore come Sommer, Thuram, Pavard, Frattesi, Bisseck, Carlos Augusto, Sanchez e Klassen.

Giocatori, questi, sbarcati a Milano nel corso dell’estate, ai quali, ovviamente, vanno accostati tutti quelli che, al contrario, hanno lasciato il capoluogo lombardo al termine della stagione 2022-2023. Un gruppo ben nutrito, quello dei giocatori che hanno detto addio all’Inter nel corso della scorsa estate, del quale si ricordano sicuramente Edin Dzeko, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic.

Tre giocatori, questi, centrali fino all’anno scorso nei piani di Simone Inzaghi, accasitisi rispettivamente a Fenerbahçe, Paris Saint Germain e Al-Nassr. Il bosniaco e lo slovacco a parametro zero, il croato, invece, in seguito a un’operazione da 18 milioni di euro.

Inter, non solo Brozovic: anche Onana ceduto a suon di milioni

Ceduto Marcelo Brozovic agli arabi dell’Al-Nassr il 3 luglio 2023, mediante un’operazione da 18 milioni di euro, l’Inter ha poi venduto, come i tifosi nerazzurri sicuramente ricorderanno, André Onana al Manchester United il successivo 20 luglio.

Un affare, quello coi Red Devils per il portiere camerunense, andato in porto grazie a un’offerta da 52,5 milioni di euro, più altri cinque di bonus, messa sul piatto dal club inglese il quale, però, visto il rendimento dell’estremo difensore classe ’96 nella prima parte di stagione, sembra aver preso un paurosissimo, nonché costosissimo abbaglio.

Inter, che magia di Ausilio: Onana venduto per 43 milioni di euro in più rispetto al prezzo originale

Cessione più remunerativa dell’estate 2023 dell’Inter, André Onana è stato venduto per 43 milioni di euro in più rispetto a quelle che dovevano essere le richieste di partenza della società nerazzurra. Valutato infatti appena sette milioni di euro dal Biscione, l’estremo difensore camerunense è stato poi venduto, come detto, per più di 50 milioni di euro al Manchester United della famiglia Glazer.

Un’operazione, quella tra nerazzurri e mancuniani, della quale ha parlato al podcast Inside Track l’ex scout di Everton e Aston Villa, Bryan King il quale ha rivelato di come il direttore sportivo dei meneghini, Piero Ausilio fosse intenzionato a cedere il portiere ex Ajax per una cifra non superiore ai sette milioni di euro. Una cifra, questa, che il dirigente milanese non avrebbe neanche avuto il tempo di richiedere, dal momento che una mail improvvisa giunta dai Red Devils parlava, per l’appunto, di un’offerta da circa 50 milioni di euro per Onana.