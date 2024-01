Mourinho se n’è andato? E allora io posso tornare | Clamoroso a Roma: un top player di ritorno dall’Arabia

Con l’approdo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, può tornare il top player di esperienza in mezzo al campo giallorosso

L’esonero di José Mourinho cambia molto gli equilibri in casa Roma. Il tecnico portoghese era stato l’accentratore del progetto negli ultimi due anni e mezzo, prendendosi anche la responsabilità totale delle scelte di mercato e delle prestazioni di una squadra che non ha mai fatto il salto di qualità richiesto dalla dirigenza. L’apice con la conquista della Conference League, un trofeo europeo storico per la squadra della Capitale.

Due sesti posti consecutivi in campionato sono stati considerati appena sufficienti e solo l’exploit in campo internazionale ha permesso al mister di non salutare in anticipo la sua esperienza in giallorosso. Fatali le ultime due pesanti sconfitte.

Prima l’eliminazione in Coppa Italia nel derby contro la Lazio, in cui il gioco ha lasciato spazio al nervosismo da ambo le parti. Poi la prestazione senza attenuanti di San Siro in cui il Milan si è dimostrato superiore in ogni zona di campo.

Nono posto in classifica, la zona Champions è distante solo cinque punti ma serviva una svolta per sovvertire un andamento che tendeva a peggiorare giorno dopo giorno. Una decisione sofferta da parte di una società che ha puntato tanto su Mourinho ma che si è trovata costretta a voltare pagina.

Daniele De Rossi l’uomo giusto per la Roma, con lui può tornare un altro ex

Il traghettatore sino al termine della stagione dovrebbe essere Daniele De Rossi, personalità influente nell’ambiente giallorosso, ex capitano, idolo della tifoseria, la figura giusta per creare di nuovo entusiasmo in una piazza sempre più critica.

Con lui potrebbe tornare in mezzo al campo Wijnaldum, attualmente in Arabia, una prigione dorata in cui l’ingaggio fa sorridere ma la competitività del calcio molto meno. Cacciato da Mourinho, il suo contributo potrebbe essere utile data la sua esperienza.

De Rossi e la sua impronta nel mercato di gennaio della Roma

De Rossi al momento aveva allenato la Spal in Serie B, una parentesi breve e conclusa con l’esonero. In quell’occasione aveva convinto la società a investire per aggregare in rosa un centrocampista, ex compagno di squadra e grande amico come Radja Nainggolan.

Per questo motivo non è da escludere che possa dare indicazioni a Tiago Pinto su come muoversi nelle ultime due settimane di mercato.