Balotelli, comunicato a sorpresa | Firma in Serie A per l’ultimo canto del cigno: dovrà portare il club alla salvezza

Ancora alle prese con infortuni vari, l’ex attaccante di Milan, Monza e Brescia ha realizzato tre gol in cinque partite in questa stagione.

A giugno compirà 34 anni e sarà ormai il tempo di poter fare un bilancio quasi definitivo di una carriera che ha vissuto vette altissime, soprattutto quando era giovanissimo e durante i suoi primi anni, ma che purtroppo non ha rispettato tutte le incredibili attese che su di lui aveva riposto chiunque lo abbia visto giocare e capito le sue enormi potenzialità.

Gli esordi e le vittorie all’Inter, gli anni al Manchester City, il ritorno in Italia in grande stile con il Milan, la stagione difficile a Liverpool e in mezzo un Europeo da grande protagonista con la Nazionale azzurra ed un Mondiale che grida vendetta. Questo è stato Mario Balotelli, o almeno questo è stato nei suoi primi anni di carriera, vissuti tra alti e bassi, ma comunque ad alti livelli.

Poi, solo esperienze di secondo piano, anche se positive con Marsiglia e Nizza, e tanti gol tra Francia e Turchia o apparizioni di nuovo in Italia con Monza e Brescia. Il rimpianto di una carriera che ha concentrato il meglio di sé troppo presto ed ha poi invece avuto il suo declino in mezzo a mille polemiche e tante prime pagine nei giornali di cronaca rosa, gossip e non di calcio giocato.

Ora, Balotelli, dopo una breve esperienza in Svizzera al Sion, club in cui ha avuto problemi con società e dirigenza, è tornato a settembre in Turchia all’Adana Demirspor, squadra attualmente sesta nel campionato turco e che, fino alla scorsa stagione, è stata allenata da Vincenzo Montella. Qui, Balotelli sembra aver trovato la sua dimensione ed è tornato a far gol – tre in cinque presenze – nel mese di ottobre.

Mercato, Niang vicino al ritorno in Italia

Poi, ancora tanti infortuni, lo spaventoso incidente in auto di fine novembre e un campo che manca ormai da due mesi. All’Adana, inoltre, Balotelli ha ritrovato un suo vecchio compagno ai tempi del Milan, M’Baye Niang, calciatore con cui ha condiviso lo spogliatoio rossonero per un paio di stagioni tra il 2013 ed il 2016.

Presto, però, il franco-senegalese potrebbe cambiare aria e tornare a giocare in Italia. Nonostante una buona stagione disputata fin qui in Turchia, 8 gol in 20 presenze stagionali, il 30enne ex Milan e Torino è ai ferri corti con la società turca e potrebbe tornare in Italia, ancora al Genoa, club in cui ha militato in prestito, proprio dal Milan, nella stagione 2014-2015 e con cui conquistò l’Europa, poi tolta per motivi finanziari.

Niang vicino al Genoa, le parole sull’addio alla Turchia

Niang sembra essere ad un passo dal ritorno in Italia e al Genoa e l’operazione potrebbe concludersi nelle prossime ore. Queste le parole che l’attaccante 30enne rilasciò in un’intervista a L’Equipe nelle scorse settimane, in cui confermò la sua volontà di lasciare l’Adama: “Voglio andarmene. L’ho comunicato ai dirigenti. Chi mi circonda sta lavorando in questa direzione”.

Niang ha poi ammesso: “Mi piacerebbe tornare in Ligue 1, per me è una priorità perché è un campionato che conosco e nel quale ho fatto bene. Per come sono fatto, è un obiettivo. Sono fiducioso. Ho contatti concreti, ma soprattutto in Russia, Italia, Arabia Saudita… Le squadre? Il passato mi ha insegnato che in questo momento non ha senso comunicare i nomi dei club”.