Cosa ne penserà Vlahovic? Il compagno lo abbandona | Addio al ‘calcio dei grandi’: va a svernare in Grecia

Per il compagno di squadra di Dusan Vlahovic un proseguo di carriera in un campionato meno blasonato della Serie A, trasferimento in Grecia per lui

Juventus in grande spolvero nel posticipo del turno numero 20 di Serie A. Avversario all’Allianz Stadium era l’ammazza grandi Sassuolo, l’unica squadra che aveva battuto i bianconeri nel girone d’andata, alla sesta giornata, prima che gli uomini di Max Allegri non raccogliessero ben 39 punti nelle restanti 14 partite, con una media da Scudetto e una rincorsa all’Inter capolista che continua punto a punto in attesa dello scontro diretto previsto per il primo weekend di febbraio a San Siro.

C’era molta apprensione per questa sfida dati i precedenti con i nero-verdi che spesso avevano messo in grande difficoltà la Juventus e con un Domenico Berardi che spesso si trasforma in un fuoriclasse quando ha di fronte i top club del nostro campionato.

A chiudere la pratica già nel primo tempo ci ha pensato Dusan Vlahovic con una pregevole doppietta. Prima un tiro dalla distanza e poi uno splendido calcio di punizione che ha battuto sulla traversa per poi infilarsi in rete con il pubblico in visibilio.

Finalmente l’attaccante serbo ha fornito una prestazione degna del suo talento e dell’enorme investimento che la Vecchia Signora ha fatto per ingaggiarlo dalla Fiorentina nel mercato di gennaio del 2021, con i numeri che non sono stati sinora replicati a Torino.

Dragowski ha ricevuto un’offerta dalla Grecia, possibile partenza per il portiere

Un ex compagno di Vlahovic quando giocava a Firenze era il portiere Bartlomiej Dragowski, il quale si appresta a lasciare lo Spezia e l’Italia. Il portiere polacco, classe 1997, con un passato anche ad Empoli, è in trattativa col club greco del Panathinaikos.

Per lui quindi una probabile nuova avventura in un campionato meno blasonato rispetto a quello italiano ma con la possibilità di concorrere per partecipare alle competizioni europee e di militare in una squadra storica della Grecia.

Gli ultimi anni di Dragowski in Italia, da Firenze a La Spezia

L’estremo difensore ha perso progressivamente il posto da titolare a Firenze con Terracciano che si è imposto e che sta facendo grandi cose anche in questa prima parte di stagione con la maglia Viola.

Per lui trasferimento allo Spezia dove ha contribuito a una storica salvezza prima di retrocedere lo scorso maggio. Il campionato in corso sta andando parecchio male per i liguri, che rischiano di scendere in Lega Pro.